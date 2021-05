Harmont & Blaine fait équipe avec Andrea Pompilio sur la collection Capsule – WWD

MILAN – «Surprenant sans être intimidant.» C’est l’objectif que s’est fixé Marco Pirone pour le nouveau parcours de la marque italienne Harmont & Blaine, qui est enraciné dans une interprétation méditerranéenne du look preppy.

Le dirigeant, qui a rejoint l’entreprise en août dernier en tant que directeur général, a de grandes ambitions pour la marque de prêt-à-porter qui, selon lui, «doit attirer de nouveaux consommateurs avec une vision plus contemporaine». Pour Pirone – qui était auparavant vice-président exécutif de Kiton, qu’il a rejoint de Louis Vuitton, où il était PDG de la division italienne – ce n’est certainement pas une question d’âge, mais plutôt d’attitude. «Nous avons la chance d’avoir des consommateurs très fidèles, qui savent à quoi s’attendre de notre part. C’est génial mais pas assez. Nous voulons évoluer et devenir plus attrayants pour un plus large éventail de personnes avec une nouvelle concentration sur les marchés internationaux », a-t-il déclaré.

Fidèle à cette vision, Harmont & Blaine, qui fête cette année ses 25 ans, lance une collection capsule de 25 chemises fabriquées à partir de coton et de lin durables tandis qu’à la semaine de la mode masculine de Milan, le 21 juin, une collection capsule développée avec Milan. designer Andrea Pompilio.

«Andrea a démontré qu’elle était une créatrice capable d’interpréter l’ADN d’une marque en lui donnant une touche cool et c’est exactement ce que nous attendons de cette collaboration», a déclaré Pirone, révélant que la capsule sera dévoilée via un contenu numérique filmé en Naples, ville natale de la marque.

«Ce que j’aime chez Harmont & Blaine, c’est le sens des couleurs, son héritage de chemises et ses origines napolitaines qui définissent vraiment le goût et l’esprit de la marque, et que je partage personnellement avec l’entreprise», a déclaré Pompilio. «Notre rencontre spontanée s’est reflétée dans une idée de garde-robe masculine qui peut créer un dialogue avec un nouveau public. C’est un défi enrichissant pour nous deux et je voulais le définir à travers le concept de Made in Naples.

La collaboration avec Pompilio, signée pour deux saisons, viendra enrichir les démarches que prend la marque, connue pour son logo teckel, pour donner une nouvelle tournure à ses principales collections. «Je pense que les premiers signes de ce nouveau cours sont déjà visibles dans la collection d’hiver, mais c’est dans la prochaine gamme de printemps que les consommateurs pourront vraiment voir la différence», a déclaré Pirone.

Harmont & Blaine, qui a reçu en 2014 un investissement du fonds d’investissement Clessidra, réalise actuellement environ 80% de ses ventes en Italie. «Être plus international est un autre objectif important que nous nous sommes fixé», a déclaré Pirone. «Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons que les marchés internationaux représenteront 40% de notre activité.»

Si la marque a une distribution solide en Espagne et au Mexique, la société n’est toujours pas présente en Chine. «À partir de 2022, nous abordons le marché avec une présence commerciale à Pékin ou à Shanghai», a déclaré Pirone.

Selon le PDG, lorsque l’entreprise aura des bases solides en Extrême-Orient, l’accent sera mis sur les États-Unis, où la marque enregistre déjà de fortes ventes en ligne. «Les États-Unis, avec l’Espagne, sont le deuxième marché de notre e-commerce», a déclaré Pirone, qui ne prévoit pas d’ouvrir de boutiques gérées directement aux États-Unis, où Harmont & Blaine est présent avec une boutique à Miami gérée par un partenaire local.

Entreprise avec une forte composante de vente au détail, représentant plus de 60% de son activité, Harmont & Blaine, qui exploite 70 magasins en Italie, lancera cette année un plan de rénovation de ses magasins les plus importants. «La refonte de notre proposition de mode doit être soutenue par l’aspect et la convivialité de nos boutiques», a déclaré Pirone, qui travaille également pour renforcer l’offre féminine de la marque. Alors que 90% des ventes de l’entreprise concernent des produits pour hommes, le dirigeant a expliqué que dans certains magasins, 25% des clients sont des femmes, faisant principalement des achats pour leurs amis, maris ou fils. «Même si nous restons un label masculin, nous voulons être plus attractifs pour ces femmes, en leur proposant des produits qui reflètent les investissements que nous réalisons dans notre cœur de métier.»

Fortement dépendante de son réseau de vente au détail en Italie, Harmont & Blaine a enregistré en 2020 une baisse de son chiffre d’affaires de 30% par rapport à 2019, que la société a clôturée avec un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros. “Je pense que nous reviendrons aux niveaux pré-COVID-19 en 2023”, a déclaré Pirone, soulignant que 2021 sera encore difficile et que 2022 sera marqué par un lent retour à la normalité. «Honnêtement, je ne m’attends à aucun effet de rebond dans l’industrie de la mode, à la différence de l’industrie de l’alimentation et du voyage», a-t-il déclaré.

Harmont & Blaine est le partenaire mode officiel de l’AC Milan, fournissant à l’équipe de football ses uniformes hors terrain. «C’est un partenariat très prestigieux et nous sommes heureux du retour qu’il nous apporte», a déclaré Pirone, ajoutant que la société de mode avait créé une collection capsule dédiée sous licence pour l’équipe de football.

