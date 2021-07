Harmony annonce un hackathon d’un million de dollars

in

La blockchain de preuve de participation Harmony (ONE / USD) a annoncé un hackathon de 1 million de dollars qu’elle appelle “Bridging TradFi to DeFi”. L’annonce a noté que l’événement se concentrera à la fois sur la finance décentralisée et la finance traditionnelle.

🚀 1/ Nous sommes heureux d’annoncer le #hackathon Bridging #TradFi to #DeFi où Harmony, ainsi que des partenaires de prix, donneront jusqu’à 1 000 000 $ en prix en argent et en financement de démarrage non dilutif. Pourquoi faisons-nous cela ? Https : //t.co/qeq6U9M0LV – Harmony (@harmonyprotocol) 15 juillet 2021

Le secteur TradFi n’a pas beaucoup de fans dans la communauté crypto, mais certains experts pensent qu’il pourrait apporter une expérience précieuse qui peut aider à améliorer l’écosystème DeFi.

Les obstacles réglementaires n’ont pas résolu les problèmes, car beaucoup de ceux qui souhaitent investir dans DeFi ont peur de le faire. Mais Harmony dit que le hackathon montrera à la finance traditionnelle comment exploiter la puissance de DeFi.

Selon l’entreprise, les projets qui participeront au hackathon devront répondre à certaines exigences de construction. Ceux-ci incluent les intégrations fintech, les portefeuilles sociaux avec sécurité sans clé et les ponts sans confiance, et chacun de ces segments comporte quatre catégories.

280 000 $ pour chaque sujet

L’annonce a également révélé qu’Harmony avait obtenu 280 000 $ en prix en espèces pour chacune des pistes, avec DappRadar, Messari et Terra parmi les partenaires.

Harmony a également déclaré qu’il donnerait la priorité aux récompenses pour les projets publiés sur le réseau principal d’Harmony. Le hackathon durera six semaines, du 15 août au 30 septembre, selon la société. Les inscriptions au hackathon sont désormais ouvertes.

Harmony a noté que l’un des principaux objectifs du hackathon est d’attirer plus de personnes de la finance traditionnelle qui mettront au défi et connecteront leurs domaines à la finance décentralisée.

“Dans la blockchain, la finance est l’endroit où nous assistons à l’ajustement du marché des produits”, a déclaré Harmoney sur sa page Twitter officielle. La société a ajouté que la plupart des DeFi proviennent de ceux qui ne viennent pas de la finance traditionnelle. Harmony a déclaré que l’objectif est d’étendre DeFi en apportant plus de TradFi.

L’événement mettra en vedette plusieurs conférenciers, dont le développeur principal de SushiSwap (SUSHI / USD) Omakase, qui pourrait également être l’un des juges de l’événement.

