Harmony est un excellent investissement à long terme si l’on considère votre transaction plus rapide et des frais moins élevés.

Harmony est une blockchain ouverte qui exécute des applications Ethereum avec des frais 100 fois inférieurs et des transactions rapides. Ses ponts sécurisés aident les utilisateurs dans le transfert d’actifs entre les chaînes. Le jeton natif d’Harmony est ONE, qui permet aux utilisateurs de participer au sein de l’écosystème pour effectuer diverses actions. L’offre maximale de pièces Harmony est de 12,6 milliards, dont 9 486 327 268 pièces sont déjà en circulation sur le marché.

Fondée par Stephen Tse, la force d’Harmony est son consensus rapide avec une finalité instantanée. Pour cela, il dispose de l’innovation sur la pratique byzantine de tolérance aux pannes, qui permet un consensus immédiat. Les frais de transaction sur la plateforme sont dus à son innovation rapide BFT. La plate-forme utilise les signatures Boneh-Lynn-Shacham pour confirmer les verrous en une seule série de messages de consensus.

Lancé en 2019, Harmony Mainnet a généré plus de 450 000 transactions et plus de 30 millions de blocs. Harmony utilise un nouvel algorithme de preuve de participation aux fins du réseau, qui répartit les récompenses de manière uniforme et réduit la centralisation. Le réseau vise à faciliter l’utilisation et la création de DApps en innovant leur mode de fonctionnement.

Harmony Mainnet révolutionne la fabrication de blocs en se concentrant sur la vitesse de traitement. De plus, il introduit la fonction aléatoire vérifiable pour protéger les nœuds et assurer le processus de validation.

Le prix du marché de ONE, au moment de la rédaction, est de 0,09654 $ après une augmentation de 8,42 % en une seule journée. Son cours a augmenté de près de 23,44 % en une semaine, ce qui le place à la 83e place en termes de capitalisation boursière. Il a atteint son plus haut niveau historique à 0,22 $ le 29 mars 2021. Compte tenu de son graphique historique, le prix d’Harmony pourrait croître de près de 80% très bientôt. Le jeton peut être facilement acheté sur les principales bourses, notamment Binance, Huobi Global et Mxc.com.

Compte tenu de son potentiel à long terme, Harmony a un énorme potentiel de croissance au-delà de son record historique. Il devrait augmenter de plus de 1 $ d’ici la fin de l’année. ONE est en effet une crypto-monnaie sous-évaluée dont le prix pourrait à nouveau atteindre son plus haut niveau historique dans un proche avenir. Compte tenu de son vaste potentiel, Harmony peut être une bonne affaire pour les investisseurs à long terme.