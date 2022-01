Harmony Montgomery : une fille qui a disparu il y a deux ans vient d’être portée disparue

On ne sait toujours pas pourquoi l’alarme n’a pas été donnée pour Harmony Montgomery jusqu’à présent (Photo: Missing Kids)

Une fillette de sept ans n’a été portée disparue que la semaine dernière, bien qu’elle ait disparu il y a deux ans.

Harmony Montgomery a été vue pour la dernière fois dans le New Hampshire en octobre 2019.

La police a été appelée dans une propriété de la ville de Manchester alors qu’elle avait cinq ans.

On ne sait pas pourquoi le rapport d’une personne disparue n’a été déposé qu’au cours de la dernière semaine de décembre 2020.

Il est « extrêmement préoccupant d’avoir un retard de deux ans », a déclaré le chef de la police Allen Aldenberg lors d’une conférence de presse le soir du Nouvel An.

Il a ajouté: « Ce n’est pas quelque chose qui nous arrive régulièrement. Cela n’arrive pas tous les jours.

«De nombreux» membres de la famille ont été interrogés alors qu’une enquête est ouverte. On ne sait pas si les parents d’Harmony sont inclus dans cela.

Le chef de la police Aldenberg a déclaré que « toutes les ressources disponibles » et le personnel se sont consacrés à la recherche de la petite fille.

C’est « extrêmement préoccupant d’avoir un retard de deux ans », selon la police (Photo: Missing Kids)



« Beaucoup » des membres de la famille d’Harmony ont été interrogés par la police (Photo : Missing Kids)

Harmony est décrit comme ayant quatre pieds de haut, pesant environ 50 livres.

Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus et porte des lunettes. L’enfant est aveugle de l’œil droit, rapporte WBZ News Radio.

Les flics ne recherchent personne d’autre que Harmony. Aucune alerte Amber, qui se produit lorsque l’enlèvement d’un enfant est confirmé, n’a été émise.

En effet, il n’y a aucune information ou menace spécifique liée à sa disparition.

Cependant, cela reste une «enquête très active».

Les agents ont « supplié » toute personne ayant des informations de se manifester.

« Je m’en fiche si vous avez vu cette jeune fille il y a un an et que vous pensez que ce n’est pas pertinent, appelez-nous », a déclaré le chef de la police Aldenberg.

