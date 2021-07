Harmony Of A Hunter Returns nous apportera 5 heures de musique Metroid

Les franchises emblématiques de Nintendo nous offrent de nombreuses créations de fans, souvent sous la forme d’œuvres d’art extravagantes. Pour les fans de Metroid qui aiment la musique de la franchise, les albums «Harmony of a Hunter» (d’un collectif appelé Shinesparkers) sont parmi les faits saillants qui apparaissent relativement fréquemment. Distribués gratuitement – comme cela est nécessaire pour éviter la colère de Nintendo, bien sûr – ils nous ont offert de nombreuses heures de divertissement.

Le leader de Shinesparker, Darren Kerwin, a maintenant confirmé qu’après une petite pause, Harmony of a Hunter Returns arrive bientôt – le 6 août. C’est un projet à la mémoire d’un ami de Kerwin qui lui a fait découvrir Metroid, inspirant ainsi indirectement une décennie de musique, et pour célébrer le prochain 35e anniversaire de la franchise avec Terreur Metroid.

C’est un album qui contiendra 5 heures de musique sur 65 pistes, car le projet a également été une célébration du projet Shinesparkers (il s’agit du 6e album). Voici quelques mots du communiqué de presse.

En raison des restrictions imposées à l’époque sur les rassemblements de groupes, nous n’avons pas pu voir des groupes et des groupes se réunir pour créer de la musique cette fois-ci. Cependant, cela ne nous a pas empêché d’organiser des performances enregistrées à distance, comme « Call of the Warrior » (Super Metroid), de Vincent Rubinetti et The Reddit Symphony Orchestra, ou la précitée « Corruption Consumed », de Julia Seeholzer ( avec les boursiers et invités de l’Université de San Diego). L’un de nos espoirs est que notre album aidera également les autres à traverser ces jours difficiles alors que nous attendons avec impatience un avenir beaucoup plus radieux.