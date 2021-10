Harmony (ONE) atteint un nouvel ATH de 0,353 $, encore une fois !

Harmony (ONE) atteint un nouvel ATH de 0,353 $.

ONE a bondi d’un hain massif de 271% au cours des 2 derniers mois.

De nombreuses raisons réunies favorisent une telle flambée des prix de l’Harmonie (ONE).

Pas même environ 24 heures n’ont été accomplies sur le record de son record absolu (ATH). Pourtant, au cours de ces 24 heures, l’Harmony (ONE) fait à nouveau la une des journaux, avec un autre nouvel ATH.

En conséquence, ONE atteint son ATH actuel de 0,353 $. De plus, la flambée des gains de prix s’élève à environ 16% sur les dernières 24 heures prises en considération. La plateforme Harmony n’est rien d’autre qu’un réseau de contrats intelligents se jouant sur des blockchains interdimensionnelles, ralliant différentes blockchains telles que celle du Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC) et bien plus encore.

Malgré tout cela, avec le passage de chaque jour, fait naître un nouvel ATH pour l’Harmonie (UN). Et ainsi, de nombreux analystes consolident que trois raisons principales doivent être responsables de la hausse des prix dramatique et continue de ONE. Ces trois raisons sont les suivantes,

Financements pour le développement des écosystèmes

Le 9 septembre, la plate-forme et le réseau Harmony ont annoncé officiellement l’octroi de 300 millions de dollars aux fonds de développement des écosystèmes.

En conséquence, ces fonds aideront à atteindre environ plus de 10 000 développeurs, fondateurs de crypto et créatifs.

En conséquence, tout cela solidifiera à son tour la plate-forme Harmony et le réseau plus fort et plus grand.

Malgré cela, du 4e trimestre 2021 au troisième trimestre 2022, Harmony dépenserait environ 180 millions de dollars, a annoncé officiellement.

La Conférence mondiale ONE

La deuxième raison majeure de la flambée des prix de ONE est sa conférence ONE World qui s’est tenue à Lisbonne.

De plus, la conférence a commencé le 18 octobre, la même date à partir de laquelle ONE a commencé à augmenter de 0,22 $ à l’ATH actuel de 0,353 $. Pour cette raison, la conférence a été un énorme succès et a rassemblé des gens du monde entier.

L’équipe Harmony à la conférence était composée de personnes portant des tee-shirts bleus, expliquant les actes, les protocoles et les plans futurs de la plate-forme.

Partenariats et intégrations

Cela explique la troisième raison majeure de la poussée d’Harmonie (ONE). En conséquence, la plate-forme Harmony a incorporé les protocoles de finance décentralisée (DeFi) en s’intégrant aux plates-formes DeFi de premier plan telles que Curve et AAVE.

Ces deux partenariats ont augmenté le nombre d’utilisateurs sur la plate-forme Harmony à profusion. En outre, les frais d’essence inférieurs doivent également être une autre raison.