Harmony (ONE) est-il un bon achat en juillet 2021 ?

Harmony ONE / USD s’est affaibli par rapport à des sommets historiques supérieurs à 0,22 $, enregistrés le 29 mars, en dessous de 0,05 $, le prix actuel oscillant autour de 0,08 $.

Analyse fondamentale : Harmony annonce un partenariat avec SushiSwap

Harmony est la blockchain ouverte qui exécute les applications Ethereum avec un objectif de transaction de 2 secondes et des frais 100 fois inférieurs. La mission d’Harmony est de créer un réseau de nœuds axés sur la validation, tandis que ses ponts sécurisés offrent des transferts d’actifs inter-chaînes avec Ethereum.

Harmony sert de plate-forme aux créateurs pour se connecter avec leur communauté, et son nouveau mécanisme de preuve de participation (PoS) est responsable de la sécurité du réseau. Les ponts Harmony peuvent connecter n’importe quelle chaîne de preuve de participation, et il est essentiel de noter que les ponts Harmony sécurisent actuellement des dizaines de millions d’actifs entre les chaînes.

Les frais d’Harmony sont extrêmement bas et cette plate-forme peut évoluer pour répondre au mieux aux besoins d’un écosystème en pleine croissance. Les jetons Harmony ont le symbole UNO, et pour interagir avec cette blockchain, vous devez utiliser des jetons Harmony. Ces jetons vous accordent également des droits de vote, et l’offre maximale d’Harmony (ONE) est de 12,6 milliards de jetons.

Selon les estimations d’une chaîne YouTube populaire, Coin Bureau, Harmony a un grand potentiel car sa technologie lui permet de faire évoluer la blockchain sans compromettre la décentralisation et la sécurité. Les analystes de DigitalCoin, Walletinvestor et GovCapital sont également optimistes sur cette crypto-monnaie et pensent qu’Harmony (ONE) peut être une excellente opportunité d’investissement à long terme.

En conséquence, Harmony a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, le prix de cette crypto-monnaie atteignant un record supérieur à 0,22 $ le 29 mars. Le mois dernier, Harmony a annoncé un partenariat avec SushiSwap pour introduire des récompenses d’extraction de liquidité pour Sushi.

« Nous pensons que ce partenariat avec Sushi n’est que le début pour amener des millions de personnes à la finance décentralisée. Au fur et à mesure que notre réseau central mûrit, nous ajoutons davantage de primitives DeFi clés qui permettront l’accès à de nombreuses nouvelles communautés », a déclaré le fondateur d’Harmony, Stephen Tse.

La principale question des investisseurs est de savoir si l’ONE est sous-évalué au cours actuel et va-t-il à nouveau augmenter ? Harmony (ONE) pourrait à nouveau atteindre les niveaux que nous avons vus en mars 2021, mais cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

Source des données : tradingview.com

Harmony (ONE) se négocie actuellement autour du niveau de 0,08 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix retombe en dessous du support de 0,05 $. Le prochain objectif de cours pourrait être d’environ 0,040 $ ou même moins ; même ainsi, si le prix dépasse 0,10 $, nous avons un chemin clair vers 0,12 $.

résumé

Harmony a été lancé en 2019 lors de l’offre d’échange initiale sur Binance Launchpad et a gagné en popularité en tant que l’un des protocoles de sharding les plus innovants pour la mise à l’échelle des dApps Ethereum. Harmony résout les plus gros problèmes des écosystèmes blockchain, notamment les vitesses de transaction lentes, les frais élevés et les problèmes d’évolutivité.

