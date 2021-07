Harmony organise un hackathon de 1 million de dollars pour faire le pont entre DeFi et la finance traditionnelle ⋆ Crypto new media

in

Selon les informations disponibles, Harmony Hackathon durera six semaines. Le Hackathon débutera le 15 août 2021 et se terminera le 30 septembre 2021.

Il y aura trois catégories, et chacune aura quatre défis à relever par les experts.

🚀 1/ Nous sommes heureux d’annoncer le #hackathon Bridging #TradFi to #DeFi où Harmony, avec ses partenaires de prix, offrira jusqu’à 1 000 000 $ en prix en argent et en financement d’amorçage non dilutif. Pourquoi faisons-nous cela ?https://t.co/qeq6U9M0LV – Harmony (@harmonyprotocol) 15 juillet 2021

Actuellement, les organisateurs, Harmony blockchain, ont révélé que l’inscription à l’événement commencera en août. De plus, plus d’un million de dollars sont disponibles en fonds de démarrage et en prix pour les participants. La société a fait l’annonce jeudi sur Twitter.

Selon l’annonce, le hackathon vise à réaliser une coopération entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée.

De plus, l’équipe vise à amener plus de personnes du secteur financier traditionnel à relever les défis affectant à la fois leur industrie et le secteur DeFi.

Un bref sur le prochain hackathon

Selon ce qu’Harmony a révélé, le Hackathon se déclinera en trois catégories. Ces catégories auront quatre défis, notamment les ponts inter-chaînes et sans confiance, l’intégration transfrontalière avec fintech, les portefeuilles sociaux et la sécurité sans clé.

Harmony a également fait des déclarations sur Twitter en disant que la finance blockchain est là où il y a adéquation produit-marché. Cependant, de nombreuses personnes qui ont créé la finance décentralisée ne sont pas de la finance traditionnelle.

Par conséquent, Harmony vise à amener des experts en finance plus traditionnels à ajouter leurs connaissances à la finance décentralisée.

Harmony a également mentionné que les experts en finance traditionnelle ont beaucoup de choses à leur apprendre dans DeFi. De même, les praticiens DeFi peuvent également les aider à mieux comprendre le secteur et à apprendre à l’utiliser. Ce sera donc un événement mutuellement bénéfique pour TradiFi et Defi.

Concernant l’événement, Harmony a révélé certaines personnes qui prendront la parole lors de l’événement ou serviront de juges pour les participants.

Selon la blockchain, ces personnes incluent Omakase, le développeur principal de SushiSwap, Lily Liu, la co-fondatrice d’Earn.com, le responsable de DeFi Alliance Imran Khan, et d’autres personnalités de l’industrie.

En outre, les sponsors de l’événement incluent Messari, SushiSwap, CoinGeckom, Unstoppable Domains, DoraHacks, DappRadar, Hummingbot et The Defiant, une plateforme d’information.

Un bref sur l’harmonie

Harmony est un protocole de partage qui utilise un « Trustless Ethereum Bridge » pour séparer sa blockchain en différents segments. Ces segments sont responsables du traitement et du stockage des données en parallèle.

Le réseau principal a été lancé en 2019, et depuis lors, la société s’est associée à de nombreux autres pour pousser ses opérations plus loin. De plus, Harmony a également réalisé de nombreuses intégrations depuis lors. Par exemple, il a ajouté Terra à sa blockchain pour utiliser le jeton sur les applications de l’écosystème.

La blockchain a révélé qu’elle parrainerait le Hackathon en juin. Selon la blockchain, il vise à atteindre 10 milliards d’utilisateurs, ce qui est un moyen d’y parvenir.

Les inscriptions se termineront le 15 août, et les équipes ne peuvent être que de 5 personnes. Une fois la date limite de soumission atteinte, l’événement débutera.

