Harmony OS 2.0 inclut l’application Easter Egg d’Android Q

TL;DR

Harmony OS 2.0 de Huawei présente de nombreuses similitudes avec Android 10. Cela inclut la présence de l’œuf de Pâques Android Q dans la liste des applications installées. Huawei dit avoir utilisé “un grand nombre de ressources open source tierces” pour développer la plate-forme.

Cette année, nous avons entendu pour la première fois que l’aperçu du développeur Harmony OS 2.0 de Huawei avait beaucoup de points communs avec Android 10. Tout suggérait que la nouvelle plate-forme de Huawei n’était en fait qu’Android avec EMUI et quelques ajustements.

Maintenant, Huawei a officiellement lancé de nouvelles tablettes MatePad, et ce sont les premiers produits Harmony OS sur les marchés mondiaux. Malheureusement, il semble que ceux qui s’attendent à une toute nouvelle plate-forme seront déçus. Nous avons mis la main sur le nouveau MatePad Pro, et il semble qu’il existe de nombreuses similitudes visuelles et fonctionnelles avec Android 10 (Q).

Une similitude étrange est que l’application Android Q Easter Egg est installée sur la tablette Harmony OS. Découvrez les captures d’écran originales du MatePad Android dans les deux premières images, par rapport au dispositif Harmony OS.

Huawei MatePad Pro (2019) Huawei MatePad Pro (2019) Huawei MatePad Pro (2021) Huawei MatePad Pro (2021)

Compte tenu des similitudes fonctionnelles et visuelles, il est difficile de ne pas affirmer qu’il s’agit au mieux d’un fork Android majeur plutôt que d’une plate-forme entièrement nouvelle comme on le prétend actuellement. Alors, qu’est-ce que Huawei en pense ?

Nous avons interrogé le constructeur sur les similitudes avec Android (notamment la présence de l’application easter egg) et pour confirmer le logiciel fonctionnant sur la tablette. Le fabricant a réitéré qu’il utilisait bien Harmony OS 2.0.

“Tout en veillant à ce que toutes les règles open source applicables soient strictement respectées, Harmony OS a tiré parti d’un grand nombre de ressources open source tierces, y compris Linux, pour accélérer le développement d’une architecture complète”, a déclaré la société à Android Authority. via une réponse par e-mail.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyions des plates-formes mobiles adopter des frameworks Android sous-jacents, le BlackBerry 10, aujourd’hui disparu, offrant Android Runtime pour exécuter des applications Android. Mais il semble qu’Harmony OS soit plus proche d’Android, s’il n’est pas en fait un fork Android.

Qu’apporte-t-il réellement à la table ?

Néanmoins, la nouvelle plate-forme offre quelques fonctionnalités intéressantes, telles que la fonctionnalité Super Device pour un appariement plus facile des appareils. Cela offre une nouvelle interface utilisateur circulaire, mettant en vedette l’appareil hôte au milieu et d’autres appareils intelligents Huawei qui l’entourent. Les utilisateurs doivent glisser l’appareil intelligent vers l’appareil hôte pour les coupler. Consultez la capture d’écran ci-dessus pour une meilleure idée de son fonctionnement.

La plate-forme de l’entreprise propose également d’autres exemples de fonctionnalités multi-appareils, telles que la possibilité d’afficher les applications exécutées à la fois sur votre tablette et votre smartphone dans le menu des applications récentes d’un appareil. Vous pouvez également faire glisser une application en cours d’exécution d’un dispositif Harmony OS à un autre si cela vous plaît.

De plus, la société vante une fonctionnalité « d’authentification collaborative » qui vous permet d’utiliser les données de deux appareils pour déverrouiller votre téléphone. La société donne l’exemple de l’utilisation du déverrouillage du visage sur votre téléphone en conjonction avec des données non spécifiées de votre smartwatch.

Vous souciez-vous de savoir si Harmony OS est basé sur Android ou non ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.