Harmony vise à s’étendre au-delà d’Ethereum ! Une action de prix massive est à venir pour UN prix !

Harmony price a indéniablement surperformé pendant la majeure partie de l’année 2021. Il a poursuivi la tendance de sa domination depuis le début du quatrième trimestre. UN jeton connu une hausse de 61,1% au cours des 10 derniers jours, écrasant l’ATH de 0,2655 $ le 9 octobre 2021. Avec une série de projets sur le point d’exploser, l’altcoin pourrait donner à Ethereum une rude concurrence dans les prochains jours.

L’activité sociale d’Harmony impressionne ses concurrents !

L’intérêt de recherche pour Harmony atteint de nouveaux sommets. Les données de Lunar crush ont montré une curiosité croissante pour la blockchain prometteuse. L’intérêt croissant est suivi par la force en chaîne de la plate-forme et les développements massifs issus du réseau. Le volume social d’Harmony a bondi de 261,4% de la semaine précédente avec 34 981 messages. L’engagement social est en hausse de 184,4 % enregistrement 16.711.444.

Le travail d’Harmony depuis la base pour étendre les fondamentaux au-delà d’Ethereum et d’autres concurrents pourrait être une autre raison puissante des récents pics. Voyons quelques mises à niveau importantes dont le lancement est prévu.

Afin d’attirer de nouveaux projets, la Fondation Harmonie alloue plus de 300 millions de dollars. Cette décision vise à aider 10 000 constructeurs à faire évoluer la blockchain à des milliards de personnes. Le 7 octobre, le premier agrégateur d’analyses DEX IKURA a collaboré avec le protocole Harmony. L’écosystème Harmony s’efforce de devenir la meilleure blockchain pour financement inter-chaînes. D’ici la fin de l’année, le réseau vise à établir un pont avec Bitcoin et Ethereum pour des actifs plus larges. Cette interopérabilité permettra le développement de nouvelles applications financières.

Harmony One Price en mode Découverte !

Le prix d’Harmony one a dépassé la résistance cruciale de 0,2115 $ atteindre l’ATH de 0,2655 $ le 10 octobre 2021. Malheureusement, le prix n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée, très rapidement sous-évalué en dessous de la région. Pourtant, le volume des transactions maintient toujours une tendance haussière de 32,82% au cours des dernières 24 heures. À l’heure actuelle, il semble y avoir un bras de fer entre acheteurs et vendeurs, car le jeton a été rejeté à 0,26502 $. Cependant, les acheteurs surpassent les vendeurs, empêchant les prix de baisser davantage.

Le prix du jeton aurait immédiatement chuté à 0,1622 $ s’il y avait une domination significative du marché baissier. Les facteurs RSI et MACD sont également en mode découverte, le prix atteindrait un nouveau jalon de 0,3 $ avec une augmentation considérable de la pression d’achat. Au contraire, il s’installerait dans une zone de support immédiat de 0,208 $.

Collectivement, l’altcoin a l’immense potentiel de surpasser ses concurrents tels que Ethereum, Cardano et Solana. De plus, les performances de l’harmonie depuis le début de l’année sont en hausse de 4 874,6%, avec le lancement d’une série d’événements, l’espace crypto attend de voir son action massive sur les prix au quatrième trimestre.

