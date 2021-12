HarmonyOS 2.0 étend ses frontières et débarquera officiellement en Europe avec les Huawei Mate et Mate X | La technologie

HarmonyOS 2.0 arriverait en Europe, un responsable de l’entreprise a confirmé que cette version du système d’exploitation de Huawei débarquerait dans plus de pays et le ferait avec le Mate et le Mate X comme ambassadeurs.

Huawei ne traverse pas son meilleur moment. L’entreprise asiatique est depuis longtemps coincée dans une situation issue de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Et, est-ce que le veto qui a été imposé à Huawei a été un coup assez dur pour la façon dont ils ont dû faire face au marché. En fait, ils ont dû se réinventer au minimum pour continuer à être présents.

Actuellement, la société a lancé plusieurs produits ; à la fois les appareils mobiles et les tablettes et même les montres. Le fait de ne pas pouvoir utiliser le système d’exploitation Android tel que Google le propose au reste des constructeurs, a conduit à la naissance d’HarmonyOS.

Ce système d’exploitation signé Huawei et qui compte déjà deux versions a été intégré dans de nombreux appareils. Ce qui se passe, c’est que la plus grande présence d’HarmonyOS a été dans le pays asiatique, à l’étranger, cela n’a eu presque aucun impact.

Cela se voit dans les mises à jour du système d’exploitation, tandis qu’en Chine, les terminaux avec HarmonyOS reçoivent des mises à jour constantes. Dans le reste du monde, ce n’est pas le cas, mais il semble que la situation changera beaucoup plus tôt que prévu.

Le dernier connu est qu’HarmonyOS 2.0 débarquera officiellement en Europe. La nouvelle vient de la main d’un dirigeant de l’entreprise. Ce responsable a clairement indiqué que cette version du système d’exploitation Android de Huawei ne sera plus uniquement chinoise.

Parmi tout ce qu’il a dit, il a parlé d’une date, il n’a précisé à aucun moment. Mais ce qui a été dit, c’est que ce serait en 2022. Il ne faudra pas trop attendre pour voir HarmonyOS 2.0 sur des appareils compatibles avec cette version.

Bien sûr, l’actualité n’est pas que cela. Il a également été question de deux nouveaux appareils qui arriveraient avec cette version d’HarmonyOS afin de voir les représentants de Huawei en ce qui concerne sa nouvelle version du système d’exploitation.

Il faudra être très attentif pour savoir tout ce que Huawei a préparé autour d’HarmonyOS. Les rumeurs sur ces possibles terminaux risquent fort de devenir plus pressantes et on pourra même les connaître visuellement avant leur présentation.