HarmonyOS a déjà une date de lancement: le 2 juin, le système d’exploitation Huawei décollera | La technologie

Huawei a enfin fixé une date de lancement à HarmonyOS: le nouveau système d’exploitation mobile sortira le 2 juin.

Depuis que le gouvernement de Donald Trump a bloqué Huawei, une série de situations se sont produites. La grande entreprise chinoise s’est trouvée dans la nécessité de contourner les limitations imposées et a subi notoirement les conséquences de ses ventes mobiles, mais il a également travaillé sur un système d’exploitation qui sera lancé dans une semaine seulement après avoir testé plusieurs bêtas.

Si hier nous avons commenté que la marque qui appartenait auparavant à Huawei, Honor, va réintégrer les services Google à ses mobiles, aujourd’hui nous parlons aussi des avancées du fabricant qui a le plus souffert de la politique américaine. Après tant de temps de développement, vous avez votre système d’exploitation mobile prêt avec lequel vous espérez relancer vos ventes, ou du moins arrêter la chute qui ne s’arrête pas.

Selon les informations de la société partagées par The Next Web, Huawei s’attend à ajouter HarmonyOS à au moins 200 millions d’appareils, un chiffre très ambitieux, même si on ne sait pas si tout sera smartphone ou s’il sera compatible avec d’autres.

Au cours de ces mois, les nouvelles concernant HarmonyOS ont été différentes et n’ont pas complètement clarifié l’approche de Huawei. À certaines occasions, ils l’ont décrit comme presque une couche de personnalisation Android après avoir testé les bêtas, dans d’autres comme déficiente, il a également été dit que ce ne serait pas exclusif à Huawei … Mais à partir du 2 juin nous l’aurons plus clair.

Qu’il réussisse en dehors de la Chine est considéré comme compliqué dans les médias américains, mais il est encore trop tôt pour parier dessus. Après la première officielle viendra une période de transition au cours de laquelle il sera traduit dans d’autres langues et nous verrons comment ils ont réussi à remplacer les services Google et si les applications les plus populaires peuvent être installées, comme celles des réseaux sociaux par exemple.

À partir du 2 juin, une nouvelle étape s’ouvre dans Huawei, une autre et nous espérons voir les résultats bientôt et essayer HarmonyOS. Habitués à la qualité de vos appareils mobiles, nous voulons que les logiciels créés soient à la hauteur et maximisent leurs possibilités.

Encore il n’y a pas de date officielle de son lancement en Espagne Nous ne savons pas si nous aurons des versions dans notre langue, mais nous serons en attente de toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.