HarmonyOS, l’alternative de Huawei à Android, sera lancée le 2 juin

Huawei travaille depuis quelques années sur une alternative à Android, baptisée HarmonyOS. Nous avons déjà vu une version développeur arriver en Chine ces derniers mois, mais il semble que Huawei soit prêt à lancer la nouvelle plate-forme mobile.

Le fabricant chinois a profité de son compte HarmonyOS Weibo pour publier une vidéo confirmant une date de lancement le 2 juin 2021 à 20h00 GMT + 8 (8h00 HE). On ne sait pas s’il s’agit d’un lancement exclusivement chinois ou d’un événement mondial.

Les premières impressions de l’aperçu du développeur ont jusqu’ici brossé une image mitigée d’HarmonyOS, Ars Technica ayant précédemment signalé que l’aperçu était littéralement Android 10 avec EMUI et quelques autres modifications en plus. Nous espérons donc que ce n’était qu’un prélude à la vraie affaire plutôt que d’être une ancienne plate-forme se faisant passer pour une nouvelle.

Néanmoins, Huawei a promis qu’HarmonyOS offrirait des capacités inter-appareils plus transparentes (par exemple, en utilisant un téléviseur et une webcam pour une leçon vidéo et une tablette pour du matériel supplémentaire), une interface utilisateur adaptative et des transferts de données inter-appareils plus rapides.

Nous n’aurons pas longtemps à attendre pour voir une version complète d’HarmonyOS sur les appareils intelligents, mais j’espère que la plate-forme arrivera également sur des marchés plus larges en un rien de temps.