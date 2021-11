Haro : « Pour le moment, nous n’avons pas parlé à Madrid de Ceballos »

17/11/2021 à 19:41 CET

Ange Haro, président de la Real Betis Balompié, a assisté aux médias qui ont couvert l’assemblée générale des actionnaires de Betic du 16 novembre, où il a analysé la situation actuelle de l’équipe de Verdiblanco, en passant par les noms propres des Joaquin, Ceballos et Fekir et abordant également l’achèvement du stade Benito Villamarín, ce qui ne semble pas se produire à court terme.

Dani Ceballos et le prochain marché vert et blanc

À propos de Dani ceballos, l’un des noms qui a été lié à l’entité sévillane pour revenir pour le prochain marché des transferts, Ange Haro a exclu une approche possible pour que l’incorporation ait lieu : « Maintenant, nous avons toutes les puces disponibles et nous verrons ce qui se passe quand nous arriverons au marché d’hiver. Cependant, pour le moment, nous n’avons pas parlé avec le Real Madrid« .

Evoquant également le prochain marché des transferts vert et blanc, le président de l’entité Bétique a déclaré que « pour que la croissance et l’acquisition de joueurs soient durables, les ventes doivent être supérieures aux achats. Avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons être très prudents« .

Fekir, « un joueur qui nous intéresse pour continuer »

Par rapport à l’un des noms propres de l’équipe actuelle, le meneur de jeu Nabil Fekir, le président du Betis a affirmé que «est un joueur qui nous intéresse à suivre et il n’y a pas de délais (pour le renouvellement. Il y a une prédisposition positive et on est serein. » A propos également du Français et de sa réaction controversée contre le Bayer Leverkussen, Haro il prétendait: « Il n’avait pas à réagir comme ça, mais il faut comprendre qu’il reçoit beaucoup de fautes. Ce joueur dans une autre équipe… le traitement serait différent. Il a mal rationné, mais il faut être compréhensif. »

Joaquín et son avenir après la retraite

Par rapport à un autre des noms propres du modèle, en l’occurrence celui de Joaquin Sanchez, le président du Betis a déclaré avoir exprimé son souhait de continuer à être lié à l’équipe Verdiblanco après sa retraite : « Joaquin maintenant il joue moins, il le sait, et c’est peut être sa dernière année et si ça ne change pas grand chose, ça peut être comme ça. Joaquín est le meilleur ambassadeur que le Betis puisse avoir avec Rafael Gordillo et Espérons que sa relation avec le Betis aille au-delà du simple joueur« .

L’achèvement du stade, pour longtemps

Finalement, Haro Il a également fait référence à l’achèvement du stade : « La cité des sports ça va finir avant que le stade commence je pense, parce que le stade a une série d’actions liées, non seulement avec les tribunes et le toit, mais aussi avec les zones environnantes et cela dépend de l’administration qu’il y a un accord que nous devons résoudre. Avant deux ans je vois qu’il est très difficile de commencer les travaux du stade. Il y aurait des options pour rester dans le stade pendant le jeu, mais nous contemplons tout« .