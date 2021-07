Harold David Haulman III accusé du meurtre d’Ashley Parlier: rapport 10z viral

Un sans-abri du Michigan accusé d’être un tueur en série de femmes a été inculpé lundi de meurtre en lien avec la disparition d’une femme enceinte de 21 ans portée disparue dans l’État de Wolverine en 2005, le journal The Daily basé en Pennsylvanie. Article signalé.

Selon le rapport, le dét. du comté de Calhoun. Jean Pignataro a confirmé que 43 ans Harold David Haulman III a été accusé de son troisième meurtre. Il a déclaré qu’un mandat d’arrêt avait été envoyé aux autorités de Pennsylvanie, où Haulman attend actuellement d’être jugé pour d’autres accusations de meurtre.

Alors que Pignataro a refusé de fournir des détails supplémentaires sur qui Haulman a été accusé d’avoir tué – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une conférence de presse prévue pour mardi matin ait lieu – la famille de Ashley Parlier, une femme enceinte de 21 ans qui a disparu en 2005, a déclaré au Daily Item que Haulman sera accusée de son meurtre.

Procureur de district du comté de Lucerne Dan Zola avait précédemment nommé Haulman comme personne d’intérêt dans le meurtre de Parlier plus tôt cette année après que le tueur accusé a été accusé de meurtre en Pennsylvanie, selon le rapport. En mai, Zola a qualifié Haulman de « tueur en série » après son arrestation.

Nicole Campen, la sœur de Parlier, a déclaré au Daily Item que les forces de l’ordre lui avaient déjà fourni, ainsi qu’à sa famille, une copie de l’acte d’accusation contre Haulman.

“Nous avons obtenu notre acte d’accusation”, a déclaré Campen au point de vente. «On m’a dit que cela allait arriver et que je serai à son procès (de Haulman) et viendrai en Pennsylvanie pour assister aux audiences de Haulman. Ma famille est ravie que les détectives du Michigan et de Pennsylvanie aient construit un dossier aussi solide et ils ont tous travaillé avec diligence. Cela a duré 16 ans et j’aimerais que mes parents soient en vie pour entendre cette nouvelle. »

La conférence de presse complète est prévue mardi à 7h45.

Haulman, un ancien chauffeur de camion, a déjà été accusé du meurtre de deux femmes en Pennsylvanie : Tianna Phillips, 25 ans, disparu à McClure en 2018, et résident de Bloomsburg Erica Shultz, 26 ans, qui a disparu à la fin de l’année dernière. Des documents judiciaires obtenus par la station d’information locale WNEP-TV indiquent que Haulman a rencontré les femmes à l’aide d’une application de rencontres en ligne. Les meurtres auraient eu lieu dans la même zone boisée isolée du canton de Butler, selon un rapport du Standard-Speaker.

Le rapport Daily Item a déclaré qu’après l’arrestation, Haulman était interrogé par le détective du comté de Luzerne. Shawn Williams quand il a commencé à parler de Parlier. Williams a ensuite examiné l’affaire, découvert qu’elle avait disparu depuis 2005, et a contacté les autorités du Michigan pour discuter de l’affaire plus en détail.

“Je suis heureux que le département du shérif du comté de Calhoun soit en mesure de porter des accusations d’homicide contre Harold David Haulman III concernant leur enquête”, a déclaré Williams au média lundi. « J’espère à travers notre enquête et la leur, que les familles des victimes pourront commencer à guérir pendant cette période difficile. Malheureusement, ces familles ont des points communs. Mon espoir est que cela les rassemble.

Haulman à la fin des années 1990 a été reconnu coupable de meurtre en Allemagne, « mais les charges ont été réduites et il a été libéré », selon un précédent article du Daily Item.

