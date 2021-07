Haroyan a apprécié les critères de Caparrós pour signer à Cadix

in

19/07/2021 à 18:06 CEST

Le défenseur arménien Varazdat Haroyan a déclaré ce lundi, dans sa présentation en tant que nouveau joueur de Cadix, qu’il était d’accord & rdquor; avec sa signature puisqu’il a évoqué cette possibilité avec le sélectionneur du pays d’Europe de l’Est, Joaquin Caparros, qui l’a recommandé.

Le central Haroyan, 28 ans, a expliqué lors d’une conférence de presse qu’après un match pour l’équipe arménienne, Caparros Il lui a parlé du “& rdquor; signer pour Cadix et à propos du « peuple & rdquor; d’Andalousie, ce qu’il a pu confirmer à son arrivée : « J’ai été très bien reçu, tout le monde est très sympathique ici & rdquor ;, a-t-il déclaré.

Le footballeur d’Astana, 58 fois international avec l’équipe nationale de son pays, dont il est le capitaine, s’est engagé à Cadix jusqu’en 2023 et a remercié les conseils de Caparros, également ancien entraîneur de Villarreal, Deportivo, Athletic, Majorque, Levante, Grenade et Osasuna, entre autres clubs.

Lors de la présentation faite dans la salle de presse du stade Nuevo Mirandilla, les secrétaires techniques Enrique Ortiz Oui Jorge Agneau Ils ont également annoncé une autre des signatures faites par Cadix cet été, l’attaquant monténégrin Milutin Osmajic, qui vient du Sutjeska Nikšic.

L’attaquant de 22 ans a signé pour trois saisons avec l’équipe qu’il entraîne varlvaro Cervera et a reconnu qu’il s’agit d’un « très grand saut & rdquor ; rejoindre une équipe de la Ligue espagnole, qu’il considérait comme l’une des « plus fortes du monde & rdquor ;.

Osmajic a anticipé qu’il avait l’intention de « tout donner & rdquor; être « au & rdquor; cela exige la catégorie et il était ravi de pouvoir jouer contre des équipes comme Barcelone et le Real Madrid, quelque chose de « très sympa & rdquor ; à son avis et, en même temps, “difficile & rdquor;.

Cadix a fait deux autres signatures jusqu’à présent, l’arrière gauche paraguayen Arzamendia et le milieu de terrain chilien Alarcon.