Harrell et Caldwell-Pope en viennent aux mains à la mi-temps des Wizards

Génial ce qui s’est passé lors de la pause du match que les Wizards de Washington et le Thunder d’Oklahoma City ont disputé hier matin, qui s’est soldé par une victoire finale pour la capitale. Deux amis sorciers, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope, est venu aux mains pendant la pause. Apparemment, le pivot s’est mis en colère parce qu’il n’a pas reçu de passe et les choses se sont envenimées. Voici comment Charania l’a expliqué :

Des sources ont déclaré que Harrell s’était fâché contre Caldwell-Pope pour ne pas lui avoir passé le ballon de basket sur un jeu avant la fin de la première mi-temps, et les deux ont commencé à se disputer sur le chemin des vestiaires. se sont balancés l’un vers l’autre, sans se connecter, et se sont empêtrés avant que leurs coéquipiers ne les séparent, ont déclaré des sources. «