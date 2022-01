Harriet Dart bat Alycia Parks au tour de qualification de l’Open d’Australie

01/12/2022 à 02:15 CET

Harriet Dart, britannique, numéro 125 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante et une minutes par 3-6, 6-2 et 6-2 à l’américain Parcs Allycia, numéro 218 de la WTA, lors du tour de qualification de l’Open d’Australie. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent franchir pour participer au tournoi officiel. Plus précisément, dans cette phase de la compétition, 128 joueurs au total sont confrontés. De même, il se déroule du 9 au 30 janvier sur un court extérieur en dur.