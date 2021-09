Harrington place Seve au centre de tout à la Ryder Cup

Seve Ballesteros embrasse la Ryder Cup après l’avoir remportée en tant que capitaine à Valderrama. © RC Valderrama

La Ryder cup est déjà en cours dans Détroit de sifflement. La machine a commencé à rouler et il n’y a personne pour l’arrêter. Ce lundi les deux équipes sont arrivées dans la petite ville de Kohler, dans le Wisconsin, et les premières rondes d’entraînement auront lieu aujourd’hui. Mardi, mercredi et jeudi seront des journées pour faire des ajustements, façonner des stratégies, confirmer des impressions et détailler la préparation de la plus importante compétition de golf au monde. Tout a commencé hier matin, heure espagnole, avec l’apparition de Steve Stricker et Padraig Harrington devant les médias. Les capitaines d’Europe et des États-Unis ont tiré le coup de canon.

De nombreuses questions ont été abordées et chacune a été vue dans le rôle qu’elle est censée jouer. Harrington prend l’initiative et gère les médias avec son aisance habituelle. Peu de gens peuvent se vanter d’éclipser les Irlandais lorsqu’il s’agit de parler, d’argumenter et d’expliquer. Pendant ce temps, Stricker s’emballe, donne la parole à son « invité » et est d’accord avec lui pratiquement sur tout. Harrington est un leader qui aime tirer le train en marche, appeler les coups, tandis que Stricker est un autre style. C’est un leader silencieux, qui laisse faire les autres, qui ne parle que lorsque cela est strictement nécessaire. Et quand ce moment arrive, tout le monde se tait et l’écoute. Harrington est un capitaine convaincant. Stricker est un capitaine qui invite ses hommes à se convaincre.

Beaucoup de choses ont été dites, mais il y a eu un moment de la conférence de presse qui a été particulièrement important pour le golf espagnol. Harrington y a joué et sa réponse fait dresser les cheveux de n’importe qui. On vous raconte en intégralité comment il est arrivé de donner encore plus de valeur aux propos du capitaine européen. Ils lui ont posé une question qui figure dans le manuel de chaque conférence de presse d’une Ryder Cup :

– Numéro après numéro, il est facile de penser à la motivation de l’Amérique à concourir en équipe. Il joue pour son pays et tout ça. Cependant, l’Europe est différente. Qu’est-ce qui a rendu l’Europe capable d’agir en équipe ?

Voici la réponse de Harrington, sans rien supprimer ni ajouter :

“Ça se voit. Directement. Très clair. Ça se voit. Tout a commencé avec Seve dans les années 1980. C’est lui qui a poussé le Ryder à devenir une compétition continentale au-delà de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Seve a ainsi réussi à légitimer l’European Tour. C’était une façon de donner du poids à l’European Tour. Dans ces années-là, les grands joueurs d’Europe ne pouvaient pas avoir accès aux meilleurs événements du monde et Seve s’est toujours battu contre cela, contre vents et marées. Jouer et gagner la Ryder Cup était la façon de dire que l’Europe méritait une place à la table principale du golf mondial. Si nous regardons les grands joueurs que nous avions dans les années 80, beaucoup sont venus pour Seve et tous ont réussi à amener l’Europe à une position beaucoup plus forte dans le golf mondial. Seve nous y a conduit. Nous sommes ici pour jouer pour l’European Tour. Lorsque j’ai joué des tournois en Europe ces dernières semaines, j’ai rencontré des joueurs sud-africains, australiens et asiatiques qui viennent vers moi et me souhaitent bonne chance. Ils nous soutiennent parce qu’ils savent qu’une grande partie de l’avenir de l’European Tour dépend de la façon dont nous le faisons dans la Ryder Cup. Alors oui, la technicité des qualifications dit que vous devez être né en Europe continentale pour jouer à la Ryder, mais la réalité c’est que nous jouons pour l’European Tour ».

Sève est le centre de tout. Nous le savons. Mais cela ne fait jamais de mal de s’en souvenir, et encore plus quand quelqu’un le fait de l’extérieur. Les mots de Harrington sont encore plus précieux étant donné qu’il est irlandais. Dans le cas d’un Suédois, d’un Allemand, d’un Français ou d’un Italien, vous pourriez mieux comprendre, puisque c’est Seve qui les a fait entrer dans la Ryder Cup, mais les Irlandais étaient déjà dans la Ryder avant l’arrivée de Seve. Les mots de Harrington sont passionnants car ils mettent une fois de plus sur la table que sans les arbalétriers, le Ryder ne serait pas loin de ce qu’il est aujourd’hui. Cette réflexion n’est pas mal comme apéritif pour reprendre des forces pour la grande bataille qui commence vendredi.