Harrington teste Jon Rahm et Sergio García dans le quatuor

Sergio García frappe son coup de départ avec Jon Rahm en arrière-plan lors de la ronde d’entraînement de mercredi. (© Golffile | Eoin Clarke)

mercredi à Détroit de sifflement. Deuxième jour de pratique. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais il serait insensé de ne pas observer les indices qu’il laisse Padriag Harrington. Le puzzle du capitaine irlandais est encore très difficile à interpréter de l’extérieur, il serait donc audacieux en ce moment de dire quels couples vont défendre l’honneur de l’Europe cette semaine. Dans tous les cas, les tours d’entraînement servent à voir ce qui se passe dans la tête de Harrington. En ce sens, on peut dire aujourd’hui qu’on est un peu plus près de voir Jon Rahm et Sergio Garcia jouer ensemble.

Pourquoi sommes-nous arrivés à cette conclusion? Eh bien, parce qu’ils se sont entraînés ensemble et ont formé un couple. Plus précisément, aujourd’hui, ils ont joué les neuf deuxièmes trous de Détroit de sifflement en format quatuor. Ce détail, par exemple, laisse penser que l’on peut encore les voir en lice vendredi lors de la journée d’ouverture de la Ryder Cup.Vous savez déjà que sur le sol américain le matin est à quatre et l’après-midi est à quatre balles.

Bien sûr, ils n’ont joué que ces neuf trous à quatre. Il faudra attendre de savoir comment ils se sont retrouvés, demain par exemple il sera intéressant d’entendre Jon devant les médias pour expliquer ses sentiments, et voir ce que fait Harrington jeudi lors des tours d’entraînement. S’ils se remettent ensemble et répètent en quatuor, nous nous rapprocherons d’un couple qui, sans aucun doute, mise beaucoup sur le golf espagnol.

À l’entraînement d’aujourd’hui, nous devons nous rappeler ce que Sergio García a déclaré ce mardi, lorsqu’il a assuré qu’il aimerait s’associer à Jon. Les deux Espagnols ont dit à Harrington qu’ils voulaient jouer ensemble et le capitaine en a pris note. Bien sûr, il a également précisé qu’ils sont au service de l’équipe et que s’il comprend que sa contribution sera meilleure avec d’autres couples, il le fera. Il est donc trop tôt pour dire avec certitude qu’ils seront en couple, mais ils sont un peu plus proches qu’hier.

Au fait, dans les neuf premiers trous, Rahm et Shane Lowry avoir joué à quatre balles d’une part et Tyrrell Hatton et Sergio, de l’autre. Dès les deux premiers jours, il y a quelques détails intéressants. Paul Casey et Ian Poulter ont joué dans le même match mardi et mercredi, tout comme Rory McIlroy et Lee Westwood ou Wiesberger et Fitzpatrick. Sur le papier, il semble difficile de penser que l’Europe va brûler ensemble quatre joueurs aussi expérimentés que McIlroy, Westwood, Casey et Poulter, mais demain il sera plus facile de tirer des conclusions.

Qui semble être très clair sur leurs partenaires est Steve Stricker. En ce sens, Harrington a souligné que « d’une certaine manière, c’est une bonne chose pour nous parce que nous pouvons agir en conséquence, même si cela ne me semble pas particulièrement pertinent non plus. Je préfère regarder les miens et prendre mes propres décisions en pensant à mon équipe qu’à l’autre, mais l’information ne fait jamais de mal », a-t-il expliqué.