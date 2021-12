Le vice-président Kamala s’exprime lors d’une visite à l’installation de maintenance de Brandywine du comté de Prince George à Brandywine, dans le Maryland, le 13 décembre 2021.

Le vice-président Kamala Harris a déclaré dimanche que l’Amérique cesserait d’être le « modèle » du monde si le Congrès ne parvenait pas à adopter un projet de loi sur les élections qui, selon les républicains, aura pour effet net d’assouplir les normes de vote.

Depuis que le sénateur démocrate modéré Joe Manchin a abandonné son soutien au paquet Build Back Better du président Biden après avoir cité des objections à sa taille et à sa portée énormes, le laissant presque mort dans l’eau, les démocrates ont fait pivoter l’ordre du jour vers le projet de loi de vote.

« Nous avons été un modèle en disant: » Vous pouvez voir cela et aspirer à cela et rejeter les autocraties et le leadership autocratique « », a déclaré Harris dans une interview sur Face the Nation de CBS. « En ce moment, nous sommes sur le point de nous retirer de la carte en tant que modèle si nous laissons les gens détruire l’un des piliers les plus importants d’une démocratie, à savoir des élections libres et équitables. »

Elle a fait écho aux législateurs démocrates en élevant les «droits de vote» comme un problème «urgent» qui doit être immédiatement traité, maintenant que le plan de dépenses sociales de Biden d’un billion de dollars est passé au second plan.

Alors que l’administration continue à insister sur les « droits de vote », il deviendra évident que certains « suppriment le droit de vote du peuple américain », a suggéré Harris.

Alors que Harris et d’autres démocrates invoquent une action d’urgence pour la législation sur les «droits de vote», l’obstruction systématique, un obstacle procédural qui permet au parti minoritaire au Congrès de freiner la législation, est redevenu une cible. Les démocrates se sont tournés vers Manchin et le sénateur modéré Kyrsten Sinema pour obtenir les voix nécessaires à son élimination, mais ils sont tous deux restés immobiles sur la question.

Manchin a été interrogé à plusieurs reprises sur la « réforme » de l’obstruction, ce à quoi il s’est opposé à chaque fois. Plus tôt ce mois-ci, Sinema a doublé sa défense de l’obstruction systématique, refusant de faire sauter le mécanisme pour aider ses collègues à faire avancer la législation électorale.

Le sénateur de l’Arizona « continue de soutenir le seuil de 60 voix du Sénat, pour protéger le pays contre des renversements radicaux répétés de la politique fédérale qui cimenteraient l’incertitude, aggraveraient les divisions et éroderaient davantage la confiance des Américains dans notre gouvernement », a déclaré à Politico le porte-parole de Sinema, John LaBombard. récemment.

Il a indiqué que Sinema est ouvert à d’autres voies pour adopter le projet de loi qui n’implique pas la destruction de l’institution de l’obstruction systématique.

