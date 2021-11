Harris: le verdict de Rittenhouse montre qu’il y a «beaucoup plus de travail à faire» sur l’équité de la justice pénale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le vice-président Kamala Harris a déclaré que le verdict de Kyle Rittenhouse montre que le pays a « beaucoup plus à faire » pour rendre le système de justice pénale « équitable ».

« Le verdict parle vraiment de lui-même », a déclaré le vice-président lors d’un voyage à Columbus, Ohio, vendredi après le verdict. Harris, avocate et ancienne procureure générale de Californie, a déclaré qu’elle avait des questions sur le verdict.

« Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler pour rendre le système de justice pénale plus équitable, et il y a clairement beaucoup plus à faire », a-t-elle déclaré.

La mère de Kyle Rittenhouse, Wendy Rittenhouse, réagit au verdict lors du procès de son fils au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le 19 novembre 2021. (Sean Krajacic/Pool via REUTERS)

Vendredi, un jury a déclaré Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation après avoir été inculpé de la mort par balle de deux hommes et des blessures d’un autre lors d’une émeute déclenchée par la fusillade de la police Jacob Blake à Kenosha l’année dernière.

Kyle Rittenhouse réagit après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Les avocats de la défense de Rittenhouse ont fait valoir que des séquences vidéo et des témoignages oculaires montraient que Rittenhouse avait agi en état de légitime défense lorsqu’il avait tiré sur les trois émeutiers qui le poursuivaient.

Le président Biden a publié une déclaration plus tôt dans la journée appelant les Américains au calme tout en ajoutant qu’il était irrité par la décision.

Le vice-président Kamala Harris arrive à la base aérienne d’Andrews dans le Maryland avant de se rendre à Columbus, Ohio, le 19 novembre 2021. (Brendan Smialowski/. via .)

« Bien que le verdict à Kenosha laissera de nombreux Américains en colère et inquiets – moi y compris – nous devons reconnaître que le jury a parlé », a déclaré Biden. « J’ai couru sur une promesse de rassembler les Américains parce que je crois que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. »