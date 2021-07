Harrison Ford dehors et environ après la blessure d’Indiana Jones 5, mais il porte une écharpe

in

Il semble que ce soit une chose ou une autre en ce qui concerne Indiana Jones 5. Alors que Lucasfilm a confirmé que le film était en route d’innombrables fois après que Disney a acheté la société, il y avait des difficultés évidentes à trouver une histoire car plusieurs personnes se sont essayées à le scénario. Cela a fait que la date de sortie du film a été repoussée plus d’une fois. Le film est actuellement prévu pour être ouvert en juillet 2022 et cela n’a pas changé après la blessure de Harrison Ford. Bien qu’il soit toujours possible que les choses soient retardées à l’avenir, il n’y a au moins aucune attente évidente à ce sujet.