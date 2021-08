Harrison Ford et Calista Flockhart font une rare apparition ensemble

Harrison Ford est actuellement en train de filmer Indiana Jones 5 aux côtés de Phoebe Waller-Bridge, Antonia Banderas et Mads Mikkelson, et l’acteur a été vu en train de profiter d’un temps d’arrêt à Dubrovnik dimanche avec sa femme de 10 ans, la star d’Ally McBeal Calista Flockhart. Le couple notoirement privé a été vu en train de regarder les magnifiques reportages de la ville The Daily Mail, qui ont documenté les vêtements de vacances du duo décontracté alors qu’ils exploraient la Croatie.

Ford et Flockhart sont ensemble depuis 2002 et mariés depuis 2010, et malgré l’écart d’âge de 22 ans, cela fonctionne depuis. Ford a plaisanté au magazine Parade en 2020 que la clé d’un mariage heureux était “ne parlez pas. Hochez la tête”. Le couple partage un fils de 20 ans, Liam, et la star d’Indiana Jones est également papa de Ben, 53 ans, et Willard, 51 ans, avec sa première épouse, Mary Marquardt, et Malcolm, 33 ans, et Georgia, 30 ans, qu’il partage avec son ex-femme Melissa Mathison.

Ford s’est blessé à l’épaule pendant la répétition d’une scène de combat lors du tournage d’Indiana Jones 5 en juin a rapporté Deadline. La blessure n’était pas assez grave pour arrêter la production du film, mais le réalisateur James Mangold a dû tourner autour d’elle. La date limite a révélé que le calendrier de tournage du film devait être reconfiguré au cours des semaines suivant l’incident, pour respecter la date de sortie du film, le 29 juillet 2022, tout en laissant à Ford le temps de guérir.

ComicBook.com rapporte que Walt Disney Pictures a publié une déclaration à la suite de l’annonce de la blessure de Ford. “Au cours d’une répétition pour une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule”, indique le communiqué. “La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué, et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir.”

Les détails sur Indiana Jones 5 sont encore très rares, mais / Film a mis la main sur une photo du tournage qui peut offrir un indice majeur sur le moment où le film se déroule. Sur la photo, Ford peut être vu avec des points de capture de mouvement autour de son visage et de son cou, alimentant la rumeur selon laquelle Ford serait vieilli pour le film. Cela fait suite au scoop qu’un cascadeur a été filmé sur une moto portant un masque du visage de Harrison Ford qui était sensiblement plus jeune qu’il ne l’est actuellement. Il n’est pas clair à ce stade si Ford sera vieilli pour tout le film ou pour un flashback, mais les fans devraient probablement se préparer à un éventuel voyage dans l’étrange vallée.