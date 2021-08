Harrison Ford félicite un pompier à la retraite pour plus de 30 ans de service en photographie fortuite

in

Le pompier de Londres Andrew Shaw a eu un dernier quart de travail qu’il n’oubliera jamais. Au cours de son dernier quart de nuit après 31 ans de service, il a eu l’occasion de serrer la main d’Harrison Ford, qui venait de passer par la caserne de pompiers de Shaw. Ford, 79 ans, s’est rendu dernièrement à Londres pour terminer le travail sur le cinquième film d’Indiana Jones à venir.

“Han Solo vient à Soho !! M. Ford a eu la gentillesse de féliciter le pompier Andrew Shaw pour son dernier quart de nuit pour 31 ans de service”, a tweeté dimanche les pompiers de Londres, à côté d’une photo de Ford serrant la main de Shaw. La publication est rapidement devenue virale, des centaines d’utilisateurs de Twitter souhaitant à Shaw une bonne retraite. “Comme c’est beau à tant de niveaux. Super à voir et merci pour le partage”, a écrit une personne.

Han Solo arrive à Soho !! M. Ford a eu la gentillesse de féliciter le pompier Andrew Shaw pour son dernier quart de nuit pour 31 ans de service.@LondonFire@HarrisonFordLA pic.twitter.com/BWiP2PcT2w – Westminster LFB (@LFBWestminster) 21 août 2021

La London Fire Brigade Blue Watch a terminé l’appel samedi soir lorsque Ford est sorti de sa voiture près de la gare, rapporte Sky News. L’officier de station Ryan Osbourne s’est approché de Ford, puis l’a présenté à Shaw qui était à la fin de son dernier quart de travail. Ford s’est également entretenu avec Shaw et lui a souhaité une bonne retraite.

“Ce fut un plaisir de pouvoir dire adieu à Andrew lors de son dernier quart de travail avec l’aide impromptue de Han Solo”, a déclaré Osbourne à Sky News. “Étant basés dans un endroit très fréquenté du centre de Londres, nous voyons parfois passer des visages célèbres, et cela s’est avéré être un timing parfait.”

Alors que Ford a félicité Shaw pour sa retraite, l’acteur bien-aimé n’a montré aucun signe de ralentissement. L’acteur de Star Wars est en train de faire Indiana Jones 5, qui est réalisé par James Mangold (Logan, Walk the Line). C’est le premier film de la franchise non réalisé par Steven Spielberg, qui est toujours impliqué en tant que producteur. Indiana Jones 5 est également la première production de Lucasfilm non liée à Star Wars depuis que Disney a racheté la société de production. Il devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

En plus de Ford, le film met également en vedette Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson et Toby Jones. Antonio Banderas a rejoint le film en juillet. Jez et John-Henry Butterworth ont écrit le scénario avec Mangold. John Williams est revenu pour écrire la partition. Aucun détail de l’intrigue n’a été annoncé.