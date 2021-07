Harrison Ford pourrait être blessé, mais une autre star filme son rôle mystérieux dans le tournage d’Indiana Jones 5

in

Avec la possibilité d’une séquence de poursuite à l’ancienne d’Indiana Jones dans les rues de New York dans les airs, l’imagination est prête à se déchaîner avec les possibilités. Sans oublier que la ville est sans aucun doute beaucoup plus proche de la base d’origine du professeur Jones, le Marshall College, qui est confortablement installé à Bedford, dans le Connecticut. Tous ces points de données suggèrent que le coup d’envoi du premier acte d’Indiana Jones 5 verra le personnage mystérieux de Phoebe Waller-Bridge rencontrer Indiana dans la grande ville, et l’aventure les suivra partout où ils iront à partir de ce point.