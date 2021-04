Harrison, Helms ‘Together Together brise les normes de genre ⋆ .

Peut-on créer une histoire d’amour sans passer par un véritable territoire romantique? Avec la comédie de maternité de substitution Together Together, le réalisateur et écrivain Nikole Beckwith retourne le récit de la comédie romantique pour créer une histoire poignante d’intimité, tout en donnant le doigt aux rôles de genre traditionnels.

Créé au Festival du film de Sundance plus tôt dans l’année, le deuxième long métrage de Beckwith met en vedette la comédienne Patti Harrison et l’acteur de The Hangover Ed Helms. Ils apportent leurs bizarreries et leur timing comique au film, mais aussi une profondeur dramatique qui sera une agréable surprise pour certains de leurs fans. Les deux protagonistes s’épanouissent dans la douceur amère de Together Together, partageant une meilleure chimie que la plupart des couples à l’écran, mais ce n’est pas du genre romantique dont nous parlons.

Anna (Harrison), 26 ans, essaie de comprendre quelle pourrait être la prochaine étape de sa vie lorsqu’elle accepte d’être le substitut gestationnel de Matt (Helms), un homme hétéro d’une quarantaine d’années qui cherche à devenir papa. À l’instar des utilisateurs de Loner, une application conçue par Matt pour permettre aux gens de jeter un coup d’œil dans la vie des autres sans jamais interagir avec eux, les deux protagonistes sont à l’extérieur de leurs existences.

Ces deux étrangers sont réunis par l’une des expériences les plus viscérales qui soient. Le film est intelligemment divisé en trois actes, un par trimestre pendant la grossesse. Alors que le ventre rond d’Anna commence à se montrer, elle accepte lentement de baisser sa garde et embrasse la nature trop excitée et optimiste de Matt. Malgré l’écart d’âge, ces deux loups solitaires nouent une amitié platonique qui défie toutes les pressions hétéronormatives et suscite une conversation honnête sur l’amour et les amours.

Il y a eu quelques comédies sur la fertilité au fil des ans. Alors qu’ils tentaient d’explorer les difficultés de la monoparentalité, certains l’ont fait de manière épouvantable – à savoir, 2010 a été l’année de Jennifer Aniston et Jennifer Lopez dans des comédies fragiles qui étaient au mieux oubliables, problématiques au pire. Dans The Switch, mettant en vedette Aniston, quelqu’un a pensé que c’était une bonne idée de présenter un film – une adaptation de la nouvelle de Jeffrey Eugenides Baster – dont le cœur est une violation flagrante du consentement. Pire encore, quelqu’un d’autre a pensé que c’était une bonne idée de le financer. Le plan de sauvegarde de Lopez, en revanche, n’est ni très bon ni remarquable et repose uniquement sur la puissance de JLo. Tragiquement, les deux semblent suggérer qu’élever un enfant seul est l’option la moins souhaitable et doit être résolue par le mariage.

Together Together est à la fois fascinant et réfléchi dans la façon dont il gère la solitude dans un tel scénario. Anna et Matt discutent souvent de l’importance de fixer des limites et voient également un thérapeute (un Tig Notaro tranquillement hilarant), développant différentes façons de gérer les implications de la gestation pour autrui. Anna a une attitude naturellement détachée envers le bébé qu’elle porte, alias Lamp, comme elle l’appelle affectueusement. Matt n’est qu’un pur concentré d’espoir et d’anticipation, imperturbable même lorsqu’il est inévitablement confronté au double standard de la parentalité. Des livres aux groupes d’aide, il semble que personne ne pensait qu’un homme célibataire et hétéro voudrait fonder une famille.

Percevoir l’instinct parental comme quelque chose de lié au genre n’est qu’une des conventions patriarcales résiduelles qu’Ensemble Ensemble efface. Le film aborde la stigmatisation d’époque, le pro-choix et la honte de salope avec un flair naturaliste et conversationnel semblable à celui de la trilogie du film Before de Richard Linklater, qui ne se sent jamais artificiel. Et c’est aussi délicieusement conscient de soi. Le film de Beckwith sait que ce n’est pas moins une comédie romantique que ses ancêtres hétéronormatifs. Il joue sur certaines des situations de romcom et des choix stylistiques les plus classiques, notamment en utilisant la même police de conception de titre que les films de Woody Allen, qu’Anna procède ensuite à rôtir dans une scène pour les âges.

Reconnaître la relation de Together Together avec ses prédécesseurs dans le genre est crucial pour comprendre sa puissance. En fin de compte, c’est un film sur l’amour. Le fait que l’étincelle indéniable entre Anna et Matt soit purement platonique n’atténue pas le ton romantique du film. Si quoi que ce soit, cela aide à normaliser le fait de se soucier de différents types d’amour et de les pleurer aussi. Après tout, la rupture d’un ami pourrait faire aussi mal qu’une romance mourante, comme le souligne l’ami d’Anna Jules (Julio Torres).

Pourtant, dans un paysage cinématographique saturé de rencontres monogames et de demandes en mariage, l’espace pour les comédies romantiques platoniques a été assez limité. Parallèlement à Straight Up de 2019 et aux récentes leçons de langue, la comédie musicale Begin Again de 2014 est un exemple intéressant d’un couple platonique occupant le devant de la scène. L’auteur-compositeur-interprète de Keira Knightley, Greta, et le producteur de Mark Ruffalo, Dan, sont liés par leur amour de la musique et de New York. Le film, de John Carney, joue avec la possibilité qu’ils se retrouvent ensemble, mais choisit sagement de ne pas franchir cette ligne pour se concentrer sur quelque chose peut-être plus crucial que l’amour: l’amour de soi. Greta et Dan consacrent leurs énergies à recommencer et à produire un disque, une œuvre d’art qui est finalement la sienne. De même, dans Together Together, Anna et Dave coopèrent pour accueillir Lamp, découvrant quelque chose sur eux-mêmes dans le processus.

Beckwith opte pour l’épilogue parfait dans un film qui est une petite révolution à son égard. Une histoire perspicace sur la solitude endémique, l’amour platonique et la parentalité, Together Together inaugure également un changement de paradigme dans la façon dont nous parlons du genre dans les comédies de grossesse et au-delà. Le film remet en question l’obsession de découvrir le sexe d’un bébé et toutes les hypothèses selon lesquelles le sexe de quelqu’un a à voir avec la biologie.

“Vous ne vous sentirez pas moins connecté avec Lamp simplement parce que vous n’avez pas découvert le sexe à l’avance”, a déclaré Anna à Matt lors d’un rendez-vous à l’échographie.

Ces mots prennent une pertinence encore plus grande puisqu’ils sont prononcés par Harrison, qui est trans. Alors qu’une lampe hors écran se fraye un chemin dans le monde dans la finale, la caméra se concentre sur le visage épuisé d’Anna après le travail. Voir une actrice trans dans ce rôle jette une brique cruciale contre toutes les barrières à l’exclusion des artistes trans et exhorte les autres acteurs de l’industrie à faire mieux.

Together Together est maintenant dans certains cinémas et sortira en version numérique le 11 mai.

