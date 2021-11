Harrods dit que les animaux des acheteurs secrets tués pour leur fourrure « ne souffrent pas »

Une enquête menée par Humane Society International/Royaume-Uni a montré des animaux dans des cages à peine plus longues que la longueur de leur corps (Photos : Humane Society International/Royaume-Uni)

Les créateurs de luxe des magasins Harrods ont été accusés de « masquer de manière créative la cruauté du commerce des fourrures » en affirmant que les animaux « ne souffrent pas ».

Des images secrètes semblent montrer le personnel représentant les marques mondiales Yves Salomon, Moncler et Max Mara faisant des déclarations « trompeuses » sur le commerce des fourrures.

Yves Salomon rejette fermement les accusations portées par Humane Society International (HSI), qui a déployé des acheteurs secrets dans le grand magasin de Londres en octobre.

Un représentant de la marque semble affirmer que les renards des fermes à fourrure ne sont pas gardés dans des cages dans les images de l’organisation de défense des droits des animaux.

Le membre du personnel poursuit en disant qu’ils ont «leur propre espace privé» dans des «pièces séparées» – comme dans Battersea Dogs & Cats Home.

Mais le HSI a fait valoir que la comparaison avec la maison de sauvetage bien connue pour animaux de compagnie était un « tout nouveau niveau d’illusion ».

Le client secret est également assuré que les animaux «ont suffisamment d’espace pour jouer et tout», et qu’ils sont abattus avec une injection avant que leur fourrure ne soit prise.

Lorsque la militante a interrogé le représentant d’Yves Salomon au sujet de vidéos angoissantes qu’elle avait vues d’animaux souffrant de la traite des fourrures, on lui a répondu qu’il ne s’agissait « que de propagande ».

Un renard arctique photographié dans une ferme à fourrure sans nom en Finlande (Photo : Humane Society International/ Royaume-Uni)

Les images choquantes surviennent quelques jours seulement après que Metro.co.uk a signalé des renards aux pieds déformés, aux oreilles manquantes et aux yeux malades découverts piégés dans de minuscules cages dans une ferme à fourrure en Finlande.

Alors que la vidéo continue, un vendeur qui travaillerait chez Moncler – une marque de mode de luxe italienne principalement connue pour ses vêtements de ski – affirme que le renard finlandais qu’il utilise n’est qu’un sous-produit.

« Nous prenons notre fourrure sur des animaux qui étaient déjà pris à d’autres fins, comme par exemple de la viande ou autre chose », ajoutent-ils.

Les militants affirment également que le personnel de vente de Max Mara a déclaré à son acheteur secret que sa fourrure était certifiée par le système d’assurance SAGA Furs, ce qui signifie que leurs produits sont commercialisés comme éthiques.

Claire Bass, directrice exécutive de HSI/Royaume-Uni, a déclaré: » Il n’est pas surprenant que le personnel de Harrods ne veuille pas décrire la sombre réalité de la vie des animaux dans les fermes à fourrure, car cela laisserait sûrement leurs clients horrifiés.

Les animaux de ces fermes montrent des signes de pieds déformés, de griffes envahies par la végétation et d’yeux infectés (Photo : Humane Society International/Royaume-Uni)



Les renards sont gardés dans des cages métalliques stériles sans litière (Photo : Humane Society International/Royaume-Uni)

« La semaine avant de parler à cinq vendeurs de Harrods qui ont tous masqué de manière créative la cruauté du commerce des fourrures, j’ai visité plusieurs fermes d’élevage de fourrures finlandaises prétendument « hautement bien-être ».

«Je me retrouve face à face avec la misère et la souffrance abjectes de milliers de renards enfermés dans des cages de batterie stériles d’un mètre carré toute leur vie.

«Avant Noël, ils auront tous été tués par électrocution anale, et les mensonges luxueux de la RP commercialiseront leur fourrure sans vie auprès des consommateurs.

« L’affirmation selon laquelle les fermes à fourrure sont « comme Battersea », une maison de sauvetage pour animaux de compagnie, était un tout nouveau niveau d’illusion.

« Les fermes à fourrure et Battersea sont comme la nuit et le jour en termes de bien-être animal. Les affirmations d’un directeur de Harrods selon lesquelles sa fourrure est « d’origine éthique et durable » ne résistent à aucun examen.

« Il n’y a rien d’éthique dans un élevage d’animaux à fourrure, certifié ou non. Nous exhortons Harrods à cesser de colporter des mensonges et à cesser de vendre la cruauté des fourrures.

HSI a visité trois fermes en Finlande, qui approvisionnent des maisons de couture en Grande-Bretagne (Photo : Humane Society International/ Royaume-Uni)



Le gouvernement britannique a fait face à de nouveaux appels pour interdire l’importation et la vente de fourrure animale (Photo : Humane Society International/ Royaume-Uni)

Mme Bass a également ajouté que plus tôt le gouvernement britannique interdirait l’importation et la vente de fourrure animale, plus tôt « nous pourrons arrêter de financer cette industrie brutale ».

L’Angleterre et le Pays de Galles ont été les premiers pays à interdire cette pratique pour des raisons éthiques en 2000, suivis par l’Écosse deux ans plus tard.

Mais le matériel est toujours importé de pays comme la Finlande, la Pologne et la Chine pour être utilisé par les plus grandes marques de mode.

À la suite de la diffusion des images bouleversantes, un porte-parole d’Yves Salomon a affirmé que certains militants tentaient de « piéger et de déstabiliser » les employés en utilisant des méthodes « inacceptables ».

Ils ont ajouté : « D’abord, la maison Yves Salomon veut assurer à tous ses salariés son total soutien contre cette campagne d’intimidation qui utilise des contenus mis en scène et trompeurs.

« Comme toutes les maisons de luxe responsables, transparentes et de qualité en Europe, notamment en France et en Italie, la marque Yves Salomon ne fournit ses fourrures qu’à partir de sources certifiées et contrôlées principalement en Europe et en Amérique du Nord.

«Toutes les exploitations sont évaluées par les services de l’État, des autorités indépendantes et des experts tiers.

« Tous les produits en fourrure et cuir utilisés dans la maison Yves Salomon suivent les règles et les normes du secteur du luxe et des activités agricoles, très surveillées.

« Les films mis en scène publiés par les organisations animalières ne reflètent pas la réalité de ces activités.

Metro.co.uk a contacté à plusieurs reprises Harrods, Max Mara et Moncler pour commentaires.

