Harrods Pumps Up Sports offre, termine la rénovation du deuxième étage pour hommes – WWD

LONDRES – Harrods a commencé à jouer au hardball sur le marché du sport masculin, en ouvrant un nouvel espace de 4 000 pieds carrés qui est la phase finale d’une rénovation pluriannuelle de plusieurs millions de livres de son offre de vêtements pour hommes qui a commencé en 2018.

Men’s Sports est situé au deuxième étage, avec le reste des vêtements pour hommes, et propose des équipements pour la plupart des activités, notamment le cyclisme, le yoga, le golf et le tennis. L’espace abrite 20 marques, tandis qu’il existe neuf magasins permanents de marque, dont ON Running, Lululemon, la première destination masculine de la marque au Royaume-Uni, et Rapha.

Il y a aussi un biais de style de vie, avec des marques telles que Canada’s Reigning Champ, EA7, Fred Perry et Lacoste.

Simon Longland, directeur des marchandises générales pour les vêtements pour hommes, les accessoires et le sport, a déclaré que l’objectif de Harrods était de répondre à tous les besoins sportifs. « Créer l’assortiment de la marque dans cette pièce signifiait fournir une élévation aux garde-robes d’entraînement existantes de nos clients et leur permettre de se sentir le meilleur et le plus agile, quelle que soit la façon dont ils aiment s’entraîner, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Les neuf magasins entourent une zone multimarque centralisée qui stocke des produits de la marque de style de vie italienne K Way, des chaussettes de sport Falke et des vêtements de compression de 2XU. Il y a aussi un espace éphémère à côté des aménagements permanents, et qui sera occupé pendant toute la durée de 2021 par la marque de cyclisme australienne MAAP.

L’entreprise de réaménagement des vêtements pour hommes a été conçue par David Collins Studio Ltd., et l’espace reflète l’apparence et la convivialité des chambres précédemment lancées, avec un sol en marbre à carreaux gris et blanc, des piliers en marbre contemporains et épurés et des tons froids pour une ambiance ultra- aérien moderne.

“La fonction est la clé et présente une palette propre et masculine de métaux et de marbres, les bois naturels étant moins présents dans tout l’espace”, a déclaré Longland.

Depuis que les magasins en Angleterre ont été autorisés à rouvrir le 12 avril, Harrods a poursuivi divers projets qui avaient été suspendus pendant les trois fermetures nationales.

Comme indiqué, Harrods a ouvert sa deuxième unité H Beauty en avril, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Le concept de beauté autonome a ouvert ses portes à Milton Keynes, à environ 50 miles au nord-ouest de Londres, et est plus grand que le premier magasin, qui a ouvert en septembre dernier au Lakeside Shopping Centre dans l’Essex, juste à l’extérieur de Londres.

Le dernier magasin H Beauty s’étend sur 29 000 pieds carrés et propose des produits et services de plus de 90 marques de beauté.