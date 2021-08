Harrogate Town perd la cravate de la Coupe Carabao contre Rochdale

L’équipe de la Ligue 2, Harrogate Town, a perdu son match de Coupe Carabao contre Rochdale après qu’un certain nombre de membres de leur équipe ont été testés positifs pour Covid-19.

Le club a confirmé en début de semaine qu’il avait reporté ses trois prochains matches après la confirmation des tests positifs.

L’EFL a fixé au club une date limite pour que le club trouve une date appropriée pour un match réorganisé, mais cela n’a pas été possible et Rochdale passera donc au deuxième tour de la compétition.

Dans un communiqué, l’EFL a déclaré: «Le Rochdale AFC recevra un laissez-passer pour le deuxième tour de la Coupe Carabao de cette saison après qu’il a été déterminé que les adversaires de Harrogate Town ne seraient pas en mesure de remplir le match du premier tour dans le délai requis.

«Cela fait suite à une demande de reprogrammer les trois prochains matchs d’Harrogate après qu’un certain nombre de cas positifs de COVID-19 ont été identifiés au sein du club, et un certain nombre d’individus étant incapables de jouer ou de s’entraîner en raison d’un test positif ou de l’obligation de s’auto- isoler, conformément aux directives du gouvernement et de l’EFL.

“Bien que Harrogate Town ait cherché à reprogrammer le match de la Coupe Carabao, la date disponible proposée n’aurait pas laissé suffisamment de temps pour que les dispositions logistiques soient prises ou que les billets soient vendus pour le match nul du deuxième tour et conformément à la règle 5.1 de la Coupe Carabao, Harrogate La ville perdra donc l’égalité.

Suite à l’annonce d’hier, nos trois prochains matches ont été reportés en raison de cas positifs de Covid-19, Rochdale a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour de la Coupe Carabao Tous les billets pour le match qui doit être joué ce soir ont été remboursés – Harrogate Town AFC (@HarrogateTown) 10 août 2021

Les matchs de Harrogate contre Crawley Town et Leyton Orient ont également été reportés, bien qu’il s’agisse de matchs de championnat, il y a plus de possibilités de réarrangement.

Aucune date n’a encore été fixée pour ces liens.

