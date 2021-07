Harry a affirmé qu’il était “piégé dans la monarchie” malgré les efforts de Charles “pour ne pas courir” sa vie | Royale | Nouvelles

Prince Harry: les États-Unis ” grincent des dents en diffusant du linge sale “, déclare Cohen

Harry et Meghan Markle ont ajouté cette semaine encore plus de distinctions à leur répertoire après avoir reçu des prix de Population Matters, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui milite pour une “population humaine durable”. Il a déclaré avoir choisi le couple pour recevoir un prix pour sa décision “éclairée” de n’avoir que deux enfants. Harry avait précédemment déclaré à British Vogue que Meghan et lui auraient un “maximum” de deux enfants, qu’ils ont maintenant à Archie et Lilibet.

Tous les quatre vivent actuellement aux États-Unis après que Harry et Meghan aient quitté le Royaume-Uni l’année dernière.

Le couple avait eu quelques années tumultueuses au sein de la famille royale, révélant leurs épreuves et leurs tribulations lors d’une interview révélatrice avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Cela s’est rapidement avéré être un tournant dans leur relation avec The Firm et le grand public, avec une nette équipe Queen contre Team Harry et Meghan émergeant à la suite.

Au cours de l’entretien, Harry a déclaré qu’il se sentait “piégé” dans la famille royale, sans aucun contrôle sur sa vie telle qu’elle se déroulait devant lui.

Prince Harry: les affirmations «piégées» du royal contrastaient fortement avec les rapports précédents (Image: GETTY)

Environnement : le couple a remporté le prix pour n’avoir que deux enfants (Image : GETTY)

Lorsqu’Oprah lui a demandé s’il pensait qu’il se serait jamais éloigné de la royauté sans Meghan, Harry a répondu: “Non. La réponse à votre question est non.

“Je n’aurais pas… je n’aurais pas pu, parce que moi aussi j’étais pris au piège. Je n’ai pas vu d’issue.”

Peu de temps après, il a ajouté : “Oui, mais, vous savez, j’étais piégé, mais je ne savais pas que j’étais piégé.

“Mais au moment où j’ai rencontré Meg, puis nos mondes sont entrés en collision de la manière la plus étonnante, et puis pour voir comment.”

Lorsque Mme Winfrey a demandé: “S’il vous plaît, expliquez comment vous, prince Harry, avez grandi dans un palais et une vie de privilège – littéralement, un prince … comment vous avez été piégé”, Harry a répondu: “Piégé dans le système, comme le reste de ma famille le sont. Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela. “

Oprah Winfrey: Le discours révélateur a vu Harry affirmer qu’il était “piégé” dans le “système” de la monarchie (Image: GETTY)

Pourtant, des rapports d’archives suggèrent que la famille de Harry a tenté de le protéger de ce “système” et a fait le contraire de le piéger.

Robert Jobson, un auteur royal, a parlé à plusieurs initiés du palais pour son livre de 2006, “Williams Princess”, et a écrit à quel point Charles était trop désireux d’apprendre à ses enfants à choisir l’amour plutôt que la pression compte tenu de ses retombées avec la princesse Diana.

M. Jobson est allé jusqu’à commenter : “William a déjà prouvé qu’il était déterminé à ne pas commettre la même erreur.”

Afin d’aider ses enfants à réaliser ce mode de vie, un initié a déclaré à l’auteur que Charles laissait à Harry et William autant de liberté que possible afin de les éloigner du système royal.

Ils ont dit : « Le Prince n’est pas un homme autoritaire avec ses enfants.

“Il sait qu’ils ont vécu une douleur incommensurable avec la perte de leur mère à un âge si tendre et il a sur-compenser à bien des égards.

“Je ne dis pas qu’il les a laissés se déchaîner, mais il n’a certainement pas essayé de gérer leur vie pour eux comme, peut-être, le duc d’Édimbourg l’a fait pour lui.”

Prince Charles: père et fils photographiés ensemble lors d’une sortie royale (Image: GETTY)

Monarchie : Charles a passé toute sa vie à attendre de succéder au trône (Image : GETTY)

Cela contraste fortement avec les affirmations de Harry.

M. Jobson a ajouté: “Contrairement à son père, et contrairement à la perception générale de Charles, William a la chance d’avoir un parent prêt à écouter et à s’adapter à son temps.

“Charles permet aujourd’hui volontiers à William et Kate de partager une chambre à Highgrove quand elle reste.

“Il a la nature aimante et sympathique d’un homme qui a souffert.”

Harry a dit à Mme Winfrey que les représentations de lui profitant de la vie royale étaient fausses et a déclaré: ” Profiter de la vie parce qu’il y avait des photos de moi souriant pendant que je serrais la main et rencontrais des gens ?

Romance royale: le couple est marié depuis trois ans (Image: Express Newspapers)

“Comme, je suis sûr que vous avez couvert une partie de cela.

“C’est… ça fait partie du travail. C’est une partie du rôle. C’est ce qui est attendu.

“Peu importe qui vous êtes dans la famille, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, peu importe ce qui vient de se passer, si les vélos roulent et la voiture s’enroule, vous devez vous habiller, vous devez entrer là.

Meghan Markle : la duchesse est apparue seule dans la première moitié de l’interview (Image : GETTY)

“Vous essuyez vos larmes, secouez tout ce à quoi vous pensez et vous devez être sur votre A-game.”

Lui et Meghan se sont depuis complètement éloignés de la firme et ne reviendront pas en tant que membres de la famille royale.