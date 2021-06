Harry a conseillé de continuer à s’exprimer sur la famille royale: “Je n’en entendrai jamais la fin!” | Royale | Nouvelles

Harry a presque atteint la fin de sa période de quarantaine et assistera jeudi au dévoilement d’une statue de sa défunte mère, la princesse Diana. Dans un message vidéo – la première apparition qu’il a faite depuis son retour au Royaume-Uni – il a rendu hommage à un groupe de jeunes honorés lors d’une cérémonie virtuelle pour le Diana Award. Parlant des prix, qui récompensent ceux qui créent et maintiennent un changement positif, Harry a déclaré: “Je suis vraiment honoré de célébrer votre travail, votre engagement en faveur du changement et le rôle vital que vous avez joué pour représenter une nouvelle génération de l’humanitarisme.

“N’ayez jamais peur de faire ce qui est juste. Défendez ce en quoi vous croyez et ayez confiance que lorsque vous vivez dans la vérité et au service des autres, les gens le verront comme ils l’ont fait avec ma mère.”

Les observateurs royaux attendent avec impatience l’événement car c’est la première fois qu’il rencontrera son frère le prince William depuis les funérailles du prince Philip en avril, et après qu’Harry soit apparu dans encore plus d’interviews parlant de la famille royale.

Une confiance retrouvée dans la révélation d’aspects de la vie royale a placé Harry et Meghan Markle sous les projecteurs, bien que le couple ait quitté le Royaume-Uni et The Firm pour poursuivre une vie privée.

Leur interview avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey a marqué le tournant d’une vague d’autres interviews publiques sur la famille.

Des rapports ont suivi suggérant que William et le reste de la famille ne savaient plus à quelle fréquence et dans quelle mesure Harry parlerait d’eux aux médias.

Maureen Callahan, une chroniqueuse américaine, écrivant pour le New York Post, a déclaré que The Firm ne devrait pas s’attendre à ce que les interviews s’arrêtent de si tôt.

Dans un article qui est venu juste après que Harry ait parlé lors du premier épisode de sa nouvelle série Apple TV +, ” The Me You Can’t See “, Mme Callahan a écrit: ” Appelez-le simplement Dotty Harry.

“Clairement non content de sa première frappe il y a deux mois – lui et sa femme aux yeux de soucoupe et apitoyée sur elle-même, Meghan, pleurnichant à Oprah dans une émission spéciale aux heures de grande écoute – Harry est de retour pour blâmer son père, son frère et sa grand-mère, le nouveau veuf Queen, pour tout ce qui l’afflige, ce multimillionnaire de 36 ans mondialement connu.

Dans ‘The Me You Can’t See’, il a avoué ses problèmes de santé mentale et son état constant de “combat ou fuite” à cause de la vie royale.

On ne sait pas si lui et William discuteront du contenu des interviews après avoir dévoilé la statue de Diana.

Seule une poignée de personnes, dont sa famille proche, devraient assister à la cérémonie jeudi.

Il marquera ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse.

Meghan est restée aux États-Unis pour s’occuper du nouveau-né du couple, Lilibet Diana, née plus tôt ce mois-ci, et de son fils Archie, deux ans.

Dans son discours de remise des prix, le duc a déclaré: ” Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et avec compassion pour les autres .

“Notre mère croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde.”