Harry a reçu un paiement en espèces exceptionnel dans le testament de Philip – Duke « n’a pas été puni » pour des allégations de bombes | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, n’a pas été puni par le prince Philip pour avoir porté des accusations contre la famille royale alors que son grand-père était à l’hôpital. Une source a révélé que le duc d’Édimbourg “n’avait jamais eu de rancune”. La correspondante d’Us Weekly, Christina Garibaldi, a déclaré : « Selon certaines informations, le prince Philip a laissé près de 42 millions de dollars à son personnel après sa mort.

La source avait confié au Sun : “Philip n’était pas le genre de personnage à punir un petit-fils [Harry] pour mauvaise conduite.

“C’était un homme très juste, impartial et adorable. Il n’a jamais eu de rancune.”

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré au journal : “Il s’agit d’une affaire personnelle pour la famille et en tant que tels, les arrangements sont privés.”

Le duc de Sussex a depuis accusé la famille royale de “négligence totale” dans sa série documentaire sur la santé mentale avec Oprah.

Au cours des trois premiers épisodes de The Me You Can’t See d’Apple TV, Harry a évoqué des souvenirs traumatisants de son enfance, notamment la mort de sa mère Diana, princesse de Galles, et le harcèlement sur les réseaux sociaux de lui et de sa femme Meghan.

“Chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, d’arrêter se heurte à un silence total ou à une négligence totale”, a-t-il déclaré à Winfrey, se référant à ses tentatives pour obtenir l’aide de sa famille avec les attaques perpétrées contre les Sussex en ligne.

“Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

Le duc a également déclaré à Winfrey que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana et s’attendait à ce qu’il fasse juste face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

“Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi : ‘Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi'”, a déclaré Harry.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants », a-t-il déclaré.

L’homme aujourd’hui âgé de 36 ans a déclaré que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

Mais il s’y est opposé en disant à Winfrey : “J’ai beaucoup de ma mère en moi.

“La seule façon de se libérer et de s’évader est de dire la vérité.”