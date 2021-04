Harry a semblé «effrayé de rencontrer» William au service religieux de Pâques 2019 – Expert | Royal | Nouvelles

En avril 2019, le duc de Sussex a retrouvé William et Kate lors d’un service religieux familial à la chapelle St George de Windsor. Au cours de la rencontre, Harry a semblé faire tout son possible pour éviter d’entrer en contact direct avec son frère aîné, suggérant une relation tendue entre les deux membres de la famille royale, a suggéré Judi James. Mme James a déclaré au Daily Star: « Il (Harry) semblait se précipiter, presque comme s’il avait peur de rencontrer son frère.

«À un moment donné, il a semblé se retrouver à l’arrière d’un groupe alors que tout ce que vous attendiez était qu’il rejoigne William et Kate et se tienne à bavarder et à plaisanter.

L’expert en langage corporel a ajouté: «Harry avait toujours été si grégaire, amical et extraverti et ce qui ressemblait à ce changement soudain d’humeur était assez surprenant.

« C’était comme regarder Ant et Dec se présenter au même concert mais en gardant leurs distances et en évitant le contact visuel! »

Cependant, il y avait des « liens d’amitié » entre Harry et Kate.

Alors que le duc de Sussex se penchait sur Zara Tindall pour appeler son mari Mike, Kate peut être vue en train de sourire.

Mme James a commenté: « Cela se répète mais il ne semble pas y avoir de moment ici où les frères autrefois si proches se reconnaissent ».

La faille n’a depuis montré aucun signe de guérison, comme Harry l’a confié à Oprah Winfrey lors de sa tristement célèbre interview du 8 mars.

Harry a dit au magnat des médias que leur relation était toujours «spatiale pour le moment».

Dans une interview avec OK! Selon le magazine, l’auteur royal Duncan Larcombe, le prince William avait été profondément affecté par les retombées.