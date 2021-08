Le prince Harry a perdu sa position de “copain de la nation” alors que l’animateur de GB News, Patrick Christys, révèle qu’il fait actuellement des sondages “inférieurs à Jeremy Corbyn le jour des élections”. Le commentateur a critiqué le duc de Sussex pour s’être plaint de sa situation financière et prêcher sur les privilèges, le qualifiant de « pathétique ».

M. Christys a déclaré à GB News: “C’est triste de voir à quel point Harry a sombré, il était autrefois l’amour de la nation.

“Il avait un taux d’approbation proche de 100 %, mais maintenant il fait des sondages inférieurs à Jeremy Corbyn le jour des élections.

“Ce qui m’attire chez Harry et Meghan, c’est le manque total de conscience de soi.

“Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’Harry avait ramené un jet privé chez lui après un match de polo, alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, parlez-moi davantage des privilèges et de l’environnementalisme.

“Les gens n’aiment pas l’hypocrisie, les gens n’aiment pas les gens qui se plaignent tout le temps.”

Il a poursuivi: “Quand Harry a déploré le fait que son père l’ait coupé à la télévision internationale, je me suis senti un peu désolé pour lui.

“Pas parce qu’il avait été coupé, mais parce que j’ai réalisé que ce multimillionnaire de 36 ans formé à Eton n’avait aucune idée à quel point il avait l’air pathétique.

“Il était millionnaire quand il était dans l’utérus pour l’amour de Dieu. La plupart des gens ne vivent pas de papa à l’âge de 36 ans, Harry.”

Selon YouGov, le prince Harry est actuellement classé 14e membre le plus populaire de la famille royale, avec un taux d’approbation de seulement 31 %.

Le déclin de la popularité du prince Harry s’est produit depuis que Meghan et lui ont décidé de quitter la famille royale et s’est intensifié depuis leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey.

En mars, le couple s’est entretenu avec l’animateur américain de l’émission de discussion et a discuté de leur rupture avec Buckingham Palace, affirmant que la famille royale avait ignoré leur santé mentale, refusé un titre à leur fils et qu’un membre avait fait une remarque raciste.

Au moment de l’entretien, son grand-père, le prince Philip, était gravement malade à l’hôpital et est décédé plus tard le 9 avril.

Depuis lors, le prince Harry a lancé de nouvelles attaques contre la famille royale, racontant à la série Apple TV + « The Me You Can’t See » la « douleur et la souffrance génétiques » qui existaient au sein de la monarchie.

Ses commentaires auraient “profondément bouleversé” la reine et amené un examen plus approfondi du palais de Buckingham.