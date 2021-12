Harry accusé d’avoir reflété la relation tendue de Meghan avec son propre père | Royale | Nouvelles

Écrivant dans un Daily Telegraph, la rédactrice royale Camilla Tominey a affirmé qu’il existait désormais « une relation fragile entre l’héritier du trône et son plus jeune fils ». Elle a ajouté que la relation « semble au point de rupture » en raison de plusieurs occasions où le prince Harry a publiquement diffusé des affirmations controversées sur son père. Mme Tominey a fait valoir qu’« un Harry de plus en plus isolé a affirmé qu’il avait fait part de ses inquiétudes au sujet du donateur dans la crise du « cash for access » qui a englouti le ménage de Charles ».

Le prince Charles a nié les accusations selon lesquelles un milliardaire saoudien aurait fait don de milliers de livres sterling à l’un de ses organismes de bienfaisance en échange d’un titre de chevalier, mais les allégations sont susceptibles d’avoir embarrassé le futur roi.

Se référant à l’interview des Sussex avec Oprah en mars dernier, Mme Tominey a fait valoir que Harry avait « accusé son père et son frère d’être » piégés « dans la monarchie ».

Selon des initiés, cela a creusé un nouveau fossé entre le prince Charles et son fils.

Lorsque le prince Harry est apparu sur Oprah, il a ajouté à la division lorsqu’il s’est plaint que son père l’avait « littéralement » coupé financièrement.

Mme Tominey affirme que le prince Harry, dans sa relation avec le prince Charles, pourrait refléter la façon dont sa femme Meghan Markle traite son propre père.

Le journaliste royal a écrit: « Il n’est pas passé inaperçu derrière les portes du palais que Harry se coupant du reste de sa famille semble faire écho à la relation de Meghan avec son propre père, Thomas Markle.

« Il est révélateur, cependant, que ceux qui connaissent le mieux Charles insistent sur le fait qu’il ne sera pas en colère contre la dernière salve d’Harry, juste triste. »

Le Daily Telegraph a cité une source du palais disant que « le prince adore absolument Harry.

« Il se sentira absolument dévasté par cela, désemparé.

« Il sera hors de lui si cela signifie qu’il devient également plus ostracisé par ses petits-enfants.

« C’est un triste état de choses. »

En réponse à l’article de Mme Tominey, le rédacteur en chef et diffuseur du Daily Mail Diary Richard Eden a tweeté : « Point intéressant sur la détérioration des relations du prince Harry avec le prince Charles dans l’article de Camilla Tominey dans le Telegraph. »