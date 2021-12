Taraji P. Henson apporte quelque chose d’un peu inattendu au rôle de la méchante Miss Hannigan dans le prochain Annie Live de NBC ! événement musical. Sa co-star, Harry Connick Jr., a même qualifié l’ancienne star d’Empire de « séduisante » dans le rôle joué par Cameron Diaz dans le film Annie de 2014 et Carole Burnett dans le film de 1982. Annie en direct ! fera ses débuts jeudi à 20 h HE.

« Taraji P. Hannigan est séduisante comme Taraji. Elle est une présence si puissante de la manière la plus merveilleuse », a déclaré Connick Jr., qui joue Daddy Warbucks, à E! News’ Daily Pop plus tôt cette semaine. « Être séduit par Miss Hannigan n’est peut-être pas aussi agréable que d’être séduit – potentiellement – par Taraji P. Henson mais elle est si douée dans ce domaine, je pense que les gens vont adorer ça. »

(Photo : Paul Gilmore/NBC)

Henson a admis qu’elle était un peu nerveuse à l’idée de chanter aux côtés de Connick, un vétéran de la scène ayant remporté un Tony, mais le costume de Miss Hannigan l’a aidée à secouer ces nerfs. « Si je devais être Taraji, je m’évanouirais probablement ou je me serais effondrée », a-t-elle déclaré. « Mais parce que je suis Miss Hannigan et qu’elle est tellement loufoque. C’est littéralement le plus amusant que j’ai eu depuis longtemps, et je fais ça depuis un moment. »

Annie en direct ! présente la nouvelle venue Celina Smith, 12 ans, dans le rôle titre, tandis que la star de The Masked Singer, Nicole Scherzinger, joue Grace Farrell. Tituss Burgess joue également le rôle de Rooster Hannigan, tandis qu’Alan Toy place le président Franklin D. Roosevelt. La co-star de Burgess Unbreakable Kimmy Schmidt, Jane Krakowski, était à l’origine choisie pour incarner Lily St. Regis, mais elle a quitté la production après avoir eu un cas révolutionnaire de COVID-19. La vétéran de Broadway Megan Hilty est venue pour remplir le rôle.

L’émission comprend Neil Meron comme l’un des producteurs exécutifs. Meron, avec son défunt partenaire de production Craig Zadan, a aidé à revitaliser le genre musical télévisé en direct avec la diffusion en 2013 de The Sound of Music avec Carrie Underwood. Il s’agit de la première comédie musicale en direct de NBC depuis la production de Jesus Christ Superstar en 2018 depuis que la diffusion de Hair 2019 a été annulée. Le Grinch Musical du Dr Seuss de l’année dernière n’était pas en direct en raison des protocoles COVID-19. Cette année, le producteur Bob Greenblatt a pensé qu’Annie serait la comédie musicale idéale et familiale à faire pour revenir aux productions en direct.

« Nous avons pensé: » Si quelqu’un veut faire une comédie musicale en direct, ce serait celle-ci « , a déclaré Greenblatt à USA Today. « C’est une grande comédie musicale familiale, amusante et optimiste. Et il n’y a pas beaucoup de comédies musicales de premier ordre avec des titres que tout le monde connaît. »

Ils ont également adopté une approche daltonienne du casting. Henson a déclaré à USA Today qu’elle était ravie de donner vie à Miss Hannigan d’une manière que personne d’autre n’a encore fait. « C’est un rôle que je ne pensais certainement pas jouer un jour », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas encore vu de femme noire incarner Miss Hannigan … et c’est ce qui est magnifique avec ces pièces qui existent depuis longtemps : il suffit d’amener différentes personnes à jouer les mêmes personnages avec leur interprétation. »