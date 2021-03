Harry de Chelsy Davy blessé après que son ex se soit avéré «difficile à joindre» alors qu’elle attendait la réception | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Royal était « hostile » après que Chelsy Davy ait déclaré l’expert

Harry a fréquenté un certain nombre de femmes avant de s’installer avec Meghan en 2016, y compris sa relation à long terme avec Chelsy, née au Zimbabwe. Le couple a eu une relation «turbulente», qui a duré environ sept ans, et a finalement pris fin après que Chelsy ait affirmé qu’elle était incapable de vivre une vie en ligne avec celle d’un royal. Ils sont restés de bons amis et, malgré la séparation pour de bon en 2011, Chelsy était présente au mariage royal de cette année-là entre le prince William et Kate, duchesse de Cambridge.