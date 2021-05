Harry «démangeait» pour l’adulation publique au concert Vax Live et suintait l’ambiance «rockstar» | Royal | Nouvelles

Dimanche dernier, un casting de musiciens étoilés a donné un concert devant plus de 20000 fans au stade SoFi d’Inglewood, en Californie. Il a été organisé par le groupe d’action Global Citizen afin de collecter des fonds pour l’achat de vaccins pour les populations prioritaires du monde entier. Meghan Markle et le prince Harry ont tous deux présidé la campagne pour l’extravagance “ VAX Live: Le concert pour réunir le monde ”.

Le duc de Sussex a fait une apparition sur scène et a été accueilli par une ovation debout des spectateurs.

L’auteur royal Omid Scobie a déclaré à ses auditeurs de podcast qu’Harry aurait «démangé» pour un tel accueil depuis son arrivée aux États-Unis.

Il a déclaré: «C’était vraiment son premier grand sur scène ou une sorte de moment public depuis son déménagement aux États-Unis.

«Les applaudissements enthousiastes, cette ovation debout auraient été l’accueil qu’il aurait eu hâte de recevoir au cours de la dernière année aux États-Unis.»

Sa co-présentatrice, Zoe Magee, a ajouté que le duc dégageait “l’ambiance” d’une rock star, alors qu’il “frappait” l’air et “pompait” les gens.

Les artistes de la soirée comprenaient les Foo Fighters et Jennifer Lopez, ainsi qu’Eddie Vedder de Pearl Jam et HER

“Lorsque Hugh Evans nous a demandé d’être présidents de campagne, bien sûr, nous avons sauté sur l’occasion pour dire oui, pour apporter notre soutien derrière cela parce que nous y croyons”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense que ce dont nous devons vraiment être conscients et ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est que la science soit politisée.”

Il a ajouté: “Etre capable de se rassembler en tant qu’humains, en tant que personnes, c’est comment nous allons nous en sortir et nous devons nous assurer que tout le monde dans le monde a un accès égal au vaccin, sinon rien de tout cela ne fonctionne.”