Harry et Charles «marchaient et parlaient» avant le «sommet familial» – Duke rentre chez Meghan | Royal | Nouvelles

Le père et le fils étaient en route pour un «sommet familial» après les funérailles du prince Philip. Une source proche du palais a décrit le «sommet» comme un moment pour la famille de regarder les centaines de lettres de condoléances qui ont été envoyées de partout dans le monde. Une source du palais a déclaré: «Harry et Charles ont marché et ont parlé à Windsor après les funérailles.

«Je crois comprendre qu’Harry retourne aujourd’hui.

“Ils ont parlé avec Harry en famille.”

Le duc de Sussex était accompagné lors de son voyage au Royaume-Uni par sa propre équipe de sécurité privée américaine.

Il a été rapporté que le prince Harry s’est envolé pour Londres en utilisant un jet privé.

Cependant, il est entendu que Harry et Meghan ont été en contact régulier avec la reine des États-Unis avec des appels vidéo.

Les Sussex sont donc susceptibles de célébrer avec la reine de cette façon et le bébé Archie peut également être impliqué.

Le Daily Telegraph a rapporté que le prince Harry était entré en quarantaine avant les funérailles au cottage Frogmore.

Les restrictions de verrouillage du Royaume-Uni précisent que les arrivées en provenance des États-Unis doivent être mises en quarantaine pendant 10 jours après leur arrivée en Grande-Bretagne.

Le prince Harry a été autorisé à assister aux funérailles du prince Philip à la chapelle St George de Windsor samedi.

Cela était conforme aux règles du gouvernement britannique qui font des exceptions pour de telles occasions.

On pense que la reine recevra une certaine “distraction” d’un nouveau corgi appelé Muick et d’un dorgi nommé Fergus.

S’adressant au Daily Mail, Joe Little, le rédacteur en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Il suffisait de penser qu’elle devenait trop vieille pour de nouveaux chiens et qui s’occuperait d’eux lorsqu’elle serait partie.

“Mais clairement, cette décision a été annulée.

«Il s’est avéré que l’obtention des nouveaux chiens est probablement très fortuite.

“Je pense que c’est utile d’avoir ces chiots dans sa vie maintenant comme moyen de distraction.”