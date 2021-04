Harry et Meghan annoncent leur premier projet Netflix – El Sol de México

Le prince Harry prépare sa première collaboration avec Netflix en tant que producteur, il s’agit d’un documentaire intitulé Heart of invictus, qui suit un groupe de membres des forces armées britanniques, victimes d’accidents ou souffrant de maladies et qui tentent désormais de participer à l’Invictus Jeux (une compétition pour les athlètes handicapés ou blessés promue par Harry).

Dans cette série, leurs séances d’entraînement et une partie de leurs histoires de vie seront montrées, ainsi que certaines apparitions des organisateurs du tournoi pour en savoir plus sur la façon dont ils soutiennent les athlètes.

Harry aura également une incursion à l’écran, bien que jusqu’à présent, il n’ait pas été révélé en quoi il consistera.

A travers un communiqué de presse, le prince a expliqué que dès la première édition du concours, en 2014, ils savaient que les participants pouvaient servir d’exemple de résilience et de détermination.

«Cette série offrira aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et inspirantes de ces concurrents en route pour les Pays-Bas l’année prochaine (où se tiendra la prochaine édition).

«Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir, ou plus fier de la communauté Invictus pour avoir continuellement inspiré la guérison dans le monde et affiché son potentiel humain et son service continu.

Ce projet sera réalisé par Archewell Productions, la maison de production que Harry et Meghan Markle ont fondée il y a quelques mois, afin de créer des projets qui motivent la société.

Ted Sarandos, responsable du contenu chez Netflix, a annoncé qu’ils développaient déjà un vaste catalogue avec eux, pour continuer à diffuser les valeurs prêchées par le duc et la duchesse de Sussex.

«Dès le moment où je les ai rencontrés, il était clair pour moi que les Jeux Invictus occupaient une place très spéciale dans leur cœur, et je ne pourrais pas être plus heureux de voir que leur première série Netflix montrera cela au monde d’une manière qui a jamais vu auparavant. », a-t-il souligné.