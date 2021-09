Harry et Meghan arrivent à Central Park après avoir changé de tenue avant le grand discours sur les vaccins | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus samedi aux Nations Unies pour une réunion avec la vice-secrétaire générale Amina Mohammed. Le couple, qui a quitté ses fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Calfornie, a changé rapidement de vêtements avant d’arriver pour Global Citizen Live où ils devraient faire une apparition.

Des concerts sont organisés à Central Park à New York et dans le monde pour appeler les dirigeants à adopter une politique d’équité en matière de vaccins.

Plus tôt samedi, les Sussex ont eu une réunion avec le secrétaire général adjoint de l’ONU.

Meghan avait l’air chic avec un pantalon large beige, un chemisier, un manteau camel et des talons aiguilles pour la visite, tandis que Harry était élégant dans un costume bleu et une cravate.

Après la réunion, Mme Mohammed a tweeté une photo avec le couple et a déclaré: “En conversation avec le duc et la duchesse de Sussex.

« Partager comment nous engager sur des questions qui nous tiennent à cœur : l’action climatique, l’autonomisation économique des femmes, le bien-être mental, l’engagement des jeunes et l’équité en matière de vaccins. »

Harry et Meghan ont changé de vêtements avant de se rendre à Global Citizen Live.

La duchesse portait un manteau noir et une écharpe grise à son arrivée, tandis que Harry portait un costume noir et une chemise blanche.

Ils ont eu quelques jours bien remplis alors qu’ils visitaient la Grosse Pomme.

Jeudi, les Sussex se sont rendus au One World Trade Centre de la ville, construit sur le site des tours jumelles détruites lors des attentats du 11 septembre.

Ils ont posé pour les médias au sommet du gratte-ciel sur fond panoramique, aux côtés du maire de New York Bill de Blasio et de la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul jeudi matin.

Lorsqu’on lui a demandé si elle appréciait son voyage à New York, Meghan a souri et a répondu : “C’est merveilleux d’être de retour, merci.”

Le couple a ensuite rencontré l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield.

Vendredi, ils ont visité une école où Meghan a lu un extrait du livre pour enfants The Bench.

Les Sussex ont rencontré des jeunes de l’école de Harlem pour promouvoir l’alphabétisation.