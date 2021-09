Harry et Meghan “dangereusement proches d’être l’actualité d’hier”, prévient le producteur hollywoodien | Royale | Nouvelles

L’animateur de GB News rejette le prince Harry pour son style de vie hollywoodien

La semaine dernière, la décision du régulateur britannique de la télévision Ofcom, selon laquelle les critiques de Piers Morgan à l’encontre de Meghan dans Good Morning Britain n’ont pas outrepassé la cible et méritaient des sanctions, leur a porté un coup. Maintenant, le couple fait face à des problèmes de l’autre côté de l’Atlantique où leur puissance de star pourrait décliner.

Haut et sec: Meghan et Harry à leur époque londonienne (Image: .)

“Harry et Meghan détestés à Hollywood !” a proclamé le magazine américain Globe la semaine dernière.

C’est un rapport scandaleusement sensationnel, qui a pourtant touché une corde sensible chez certains à Tinseltown.

Les sourcils se sont levés lorsque Harry et Meghan n’étaient pas à la fête du 60e anniversaire de l’ancien président Barack Obama le mois dernier, à travers le pays à Martha’s Vineyard, bien que Meghan ait donné naissance au deuxième enfant du couple, Lilibet Diana, seulement neuf semaines plus tôt.

Obama et Harry aux Invictus Games Toronto 2017… Où en est leur relation aujourd’hui ? (Image : .)

Et le ressentiment monterait contre le duo qui a obtenu un contrat de production Netflix de 112 millions de livres sterling, un contrat de podcast Spotify de 20 millions de livres sterling et un contrat d’édition lucratif lorsqu’ils ont déménagé aux États-Unis.

“Cela a laissé un mauvais goût dans la bouche des stars qui ont travaillé toute leur vie pour atteindre le sommet”, a déclaré un initié de l’industrie du divertissement.

19 mai 2018 : leur popularité est en chute libre depuis (Image : .)

“Ils sont dangereusement proches de l’actualité d’hier à Hollywood”, déclare un producteur chevronné. “Ils n’ont encore rien fait, et ils n’ont donc aucune crédibilité au-delà de l’annonce de l’accord de Netflix.”

Ils ont ajouté: “Toutes les célébrités ne peuvent pas être monétisées.”

La paire est raillée dans la nouvelle série de dessins animés HBO Max The Prince. Meghan est décrite comme une has been réduite à apparaître dans Real Housewives Of Beverly Hills, avec Harry travaillant à Los Angeles en tant que masseur.

Les Sussex ont fui la Grande-Bretagne pour une nouvelle vie en Californie, arrivant en mars 2020. Ils ont été immédiatement accueillis dans l’élite d’Hollywood, invités à des soirées avec Steven Spielberg, Tom Hanks et Oprah Winfrey, et ont prêté un manoir de Beverly Hills par le magnat du cinéma Tyler Perry.

“Ils semblent exister dans un endroit beaucoup plus sain, loin de la toxicité qui leur a également causé tant de problèmes de santé mentale”, a déclaré le biographe officieux du couple, Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom.

Cette “toxicité” a été attribuée à la famille royale et à “l’institution” du palais qui auraient exprimé des inquiétudes concernant la couleur de la peau de leur bébé à naître Archie, coupé le financement de Harry et laissé Meghan se sentir suicidaire.

Piers Morgan n’obtient pas la «toxicité» que critiquent les Sussex, n’hésitant jamais à exprimer son point de vue (Image: .)

Mais certains se demandent si l’ancienne star de Suits a mérité son statut de princesse d’Hollywood.

“Ce n’est pas Grace Kelly”, dit le producteur. “La princesse Grace était une actrice oscarisée dans des films classiques. Meghan a ouvert la mallette n° 24 du jeu télévisé Deal Or No Deal et a eu une petite série télévisée sur le câble.”

Meghan in Suits avec sa co-star Patrick J. Adams – sa plus haute réalisation télévisée (Image: 2015 NBCUniversal Media, LLC)

Harry et Meghan suivent de près les traces de la famille Obama avec des offres de télévision et de livres. Après que les Obama aient tous deux écrit des mémoires, Harry a signé un contrat pour écrire le sien.

Mais le livre pour enfants de Meghan, The Bench, a été attaqué pour ressemblance avec The Boy On The Bench par l’auteur britannique Corinne Averiss. Averiss a déclaré plus tard qu’elle ne voyait aucune similitude.

L’intérêt croissant de Meghan pour la politique américaine, peut-être avec ses yeux sur la Maison Blanche, a également aliéné des millions d’Américains, qui méprisent ses opinions libérales «éveillées» et son ambition à peine voilée.

Mais un sondage américain de l’année dernière a révélé que 70% des personnes interrogées n’étaient “pas très intéressées” ou “pas du tout intéressées” par la paire.

“Pas de Grace Kelly”… (Image : Daile Express)

Même leur travail caritatif a suscité des critiques, car le couple royal semble avoir une opinion sur toutes les questions sociales. “Les commentaires grandioses, confortables et attentionnés de Harry et Meghan sur la situation en Afghanistan, la catastrophe en Haïti et les nouvelles variantes de Covid sont un autre exemple d’eux essayant de mettre en place une sorte de famille royale éveillée alternative”, a déclaré la biographe de Harry, Angela Levin.

Meghan a récemment lancé son initiative caritative 40×40, exhortant les femmes à faire du bénévolat 40 minutes de leur temps pour encadrer d’autres femmes qui retournent au travail – une décision méprisée par les sceptiques qui se demandaient si quelque chose de valable pouvait être réalisé en 40 minutes.

“Le projet 40×40 de Meghan Markle est plus une tentative de rester pertinent que d’aider vraiment les femmes”, a déclaré la commentatrice sociale Lauren Chen.

Meghan a demandé l’aide d’Adele et de Stella McCartney, mais Chen a déclaré: “On ne sait pas s’ils ont des idées qui pourraient aider la femme moyenne.”

Il est temps de faire du vrai travail, disent les critiques… Un grand public peut leur donner un peu de soutien (Image: .)

La seule chose que respecte Hollywood est le succès, cependant, et Harry et Meghan pourraient se retrouver en faveur s’ils peuvent générer des films à succès et des émissions de télévision qui attirent le public.

Pourtant, leur accord Spotify n’a produit qu’un seul podcast au cours des huit derniers mois, et les critiques soulignent leur liste “digne” d’émissions jusqu’à présent: la série Apple TV Plus de Harry sur la santé mentale plus tôt cette année; sa série Netflix prévue sur les guerriers Invictus Games ; et la série animée récemment annoncée par Meghan, Pearl, sur une jeune fille inspirée par des femmes influentes de l’histoire.

« Du matériel intéressant, mais à peine un blockbuster », déclare le producteur vétéran.