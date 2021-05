Harry et Meghan demandent aux gens de faire un don de 5 $ pour marquer l’anniversaire d’Archie ⋆ .

Le prince Harry et Meghan Markle ont demandé à des sympathisants pour l’anniversaire de leur fils Archie d’envisager de faire un don pour le déploiement du vaccin Covid dans les régions les plus pauvres du monde.

Dans une déclaration commune sur le site Web de leur fondation Archewell, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré: “ Nous ne pourrons pas vraiment nous rétablir tant que tout le monde, partout, n’aura pas un accès égal au vaccin.

«Et avec cette intention, nous vous invitons à contribuer tout ce que vous pouvez – si vous en avez les moyens – pour apporter des vaccins aux familles des régions les plus vulnérables du monde.

«Pour un don de seulement 5 dollars, vous pouvez couvrir le coût d’une dose pour une personne dans le besoin. Et parce que nous avons pu obtenir le soutien de plusieurs organisations, ces 5 $ que vous donnez se transformeront automatiquement en 20 dollars – couvrant le coût de quatre doses.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, plus à suivre bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

