Harry et Meghan « doivent décider ce qu’ils veulent » alors que le livre menace la trêve avec la famille royale | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, auront du mal à faire la paix avec la famille royale jusqu’à ce que les mémoires « intimes » du duc de Sussex soient diffusées et publiées l’année prochaine, a affirmé un commentateur. Ces derniers jours, les éditeurs ont annoncé des plans pour le livre révélateur de Harry et auront mis la firme à cran.

Dans une déclaration annonçant son livre, Harry a déclaré : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Tous les bénéfices des ventes de livres de Harry iront à des œuvres caritatives, cependant, il a néanmoins fait face à des critiques pour le projet.

On craint que le duc ne tire plus de coups de feu sur l’institution dans laquelle il a été élevé alors qu’il partage des détails sur son éducation.

Réagissant à l’annonce des mémoires de Harry, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk : est aussi l’année du jubilé de platine de la reine.

“Beaucoup de choses peuvent, bien sûr, arriver avant cette date. Cependant, il est difficile de voir comment quelqu’un dans la famille royale peut faire des approches significatives à Harry, avec la menace d’être inclus dans ces mémoires qui pèsent sur eux.

“L’utilisation par Harry du célèbre nègre JR Moehringer, qui a été impliqué dans les mémoires controversées d’Andre Agassi Open, est susceptible de susciter une très grande inquiétude au Palais.”

Le commentateur a ajouté : “La biographe Angela Levin a demandé” veut-il détruire sa famille ? ” et la réponse dédaigneuse de Piers Morgan était attendue !

“Mais le biographe et historien Robert Hardman, cependant, a déclaré au Washington Post qu’il pensait qu’Harry “ne veut pas brûler les ponts et faire exploser cette relation”.

Harry et Meghan se tirent une balle dans le pied en “négociant leur statut royal” tout en espérant se réconcilier avec la famille royale, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a fait valoir: “L’aspect désespérément sérieux de cela est que d’une part, Harry et Meghan échangent sans vergogne sur leur statut royal et d’autre part, en supposant qu’il n’y ait pas de réconciliation avant le projet final, veulent le jeter à nouveau.”

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a ébranlé la monarchie et MrFitwilliams l’a affirmé plus “vérité émotionnelle que vérité”.

Il a déclaré: “Une grande partie de leur interview avec Oprah était ou semble être une vérité émotionnelle plutôt que la vérité.

“La réponse de 61 mots du palais était digne, mais c’était tout ce qu’ils pouvaient faire contre des allégations toxiques qui comprenaient le racisme et l’ignorance de la maladie mentale.

“Des dommages énormes ont été causés, en particulier chez les jeunes et dans le Commonwealth.

“Un rapprochement alors qu’ils se comportent comme ça et sont aussi imprévisibles qu’ils le sont actuellement semble impossible.”

Il y a une “durée de vie” pour les attaques de Harry et Meghan contre la monarchie, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a ajouté: “Les Sussex ont lancé plusieurs attaques contre la famille royale, mais même eux découvriront qu’il y a une durée de vie à cela.”

Alors qu’un point d’interrogation plane sur le retour ou non des Sussex au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de platine de la reine l’année prochaine, M. Fitzwilliams a affirmé que le couple devait décider de ce qu’il voulait pour l’avenir.

Il a déclaré: “Ils doivent également décider de ce qu’ils veulent que les relations avec l’institution soient à l’avenir et de ce qu’ils veulent finalement réaliser eux-mêmes à l’avenir, à part utiliser leur statut de membres de la famille royale non actifs pour un gain monétaire.”