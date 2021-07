Le prince Harry et Meghan Markle ont démissionné en mars 2020 pour se lancer dans une vie privée loin des fonctions royales et devenir financièrement indépendants. Mais le duc et la duchesse de Sussex ont été “étonnés” de devoir payer leur propre facture de sécurité. Dans le documentaire de Channel 5 Meghan at 50: The Climb to Power, l’expert royal Tom Quinn a expliqué que Harry et Meghan ne “s’attendaient pas” à payer pour leur sécurité et à rembourser la rénovation du Frogmore Cottage.

M. Quinn a déclaré: “Quand ils sont allés au Canada, ils ont découvert que les Canadiens ne voulaient pas payer pour leur sécurité et que le duché de Lancaster ne voulait pas payer pendant qu’ils étaient là-bas.

“Je pense qu’ils étaient à la fois bouleversés et étonnés.

“Quand Meghan et Harry ont donné l’impression qu’ils étaient malmenés, cela a produit beaucoup de couverture médiatique négative car ils ont beaucoup d’argent en plus de ne pas donner de sécurité.

“Ils ont dû rembourser plusieurs millions pour la rénovation de Frogmore Cottage et je ne pense pas qu’ils s’y attendaient.”

Dans l’interview explosive d’Oprah Winfrey, le prince Harry a affirmé avoir été coupé financièrement par sa famille.

Il a déclaré: “Nous n’avions pas de plan. L’accord Netflix a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et je devais assurer la sécurité pour nous.

“Ils m’ont coupé au premier trimestre 2020.

“Mais j’ai ce que ma mère m’a laissé et, sans cela, nous n’aurions pas pu le faire.”

“J’ai toujours compris qu’ils voulaient se débrouiller financièrement et j’ai toujours pensé qu’ils voulaient être complètement autosuffisants et cela fait partie d’une dynamique médiatique.

“Ils seront très bons dans les documentaires et les autres films qu’ils feront dans le cadre de cet accord.”

Lorsque Harry et Meghan ont annoncé leur démission en tant que membres de la famille royale dans une publication Instagram, ils ont déclaré: “Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” supérieurs “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté le Reine.”

L’auteur royal Penny Junor a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex avaient trahi la famille royale et causé des dommages durables à la monarchie au cours de l’année qui s’est écoulée depuis leur départ.