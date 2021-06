Harry et Meghan font un clin d’œil à l’occupant «le plus célèbre» du palais de Kensington par le biais de leurs fiançailles | Royale | Nouvelles

in

La relation de Harry et Meghan avec la famille royale est connue pour être incroyablement tendue à la suite de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey. Le duc de Sussex a révélé à plusieurs reprises de nouveaux détails sur sa misère en tant que royal actif, et a récemment déclaré qu’il trouvait Londres assez “déclenchant” car il l’associait aux souvenirs de sa mère, la princesse Diana. Au début de leur vie conjugale, le couple a également déménagé au Frogmore Cottage de Windsor – ils ont même dépensé 2,4 millions de livres sterling d’argent des contribuables pour rénover l’ancienne propriété, bien qu’ils l’aient depuis remboursé.

Les Sussex se sont depuis installés en Californie, l’État d’origine de Meghan, et Harry n’a visité le Royaume-Uni qu’une seule fois depuis mars 2020.

Pourtant, les deux ont commencé leur mariage en rendant hommage à l’occupant “le plus célèbre” de l’un des monuments les plus connus de Londres; La princesse Diana, qui vivait au palais de Kensington.

La défunte mère de Harry est décrite comme « la résidente la plus célèbre de Kensington » dans le documentaire de Channel 5, « Kensington Palace : Behind Closed Doors », qui note également comment l’une de ses tenues emblématiques est toujours exposée au public dans le palais.

Diana était connue pour aimer Londres et a choisi de continuer à vivre à Kensington Palace tout au long de son mariage et même après son divorce avec le prince Charles.

L’un de ses endroits préférés du domaine royal était les Sunken Gardens, où elle irait chercher un réconfort tranquille.

S’adressant à Channel 5, Graham Dillamore, directeur des jardins et des domaines du palais, a déclaré: «Je me souviendrai toujours d’avoir rencontré la princesse Diana dans le jardin ici.

“Surtout pour certains d’entre nous qui se souviennent d’Harry lorsqu’il était un jeune enfant lançant des pierres ou nourrissant des poissons.

“Et le voici, un grand jeune homme avec une belle future mariée, annonçant ses fiançailles royales.”

Le programme a également affirmé que de nombreux visiteurs du palais de Kensington sont attirés par l’appel de Diana, plutôt que par l’attrait des résidents actuels.

Il a expliqué: “Mais même aujourd’hui, plus de 20 ans après sa mort, c’est toujours Diana, la mère du prince Harry, qui attire le plus de visites au palais de Kensington.”

Harry retournera au Royaume-Uni la semaine prochaine, avant le dévoilement de la statue commémorative de Diana.

Lui et William l’ont commandé en 2017 pour “reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde”, et sont sur le point de le dévoiler à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Il sera installé aux Sunken Gardens, l’endroit préféré de Diana, et les deux frères prononceront des discours séparés pour marquer l’occasion.

Cependant, le dévoilement émotionnel est susceptible d’être éclipsé par la rupture en cours entre Harry et William.

On dit que le couple communique par des textes «minimaux» alors que les tensions continuent de monter à la suite de la sortie royale de Harry et de ses interviews ultérieures.

