Harry et Meghan forcés de répondre alors que les États-Unis se penchent enfin sur les «incohérences» de Duke | Royale | Nouvelles

Le prince Harry joue dans la bande-annonce de The Me You Can’t See

Harry et Meghan ont entassé les critiques sur la famille royale au cours des derniers mois, depuis qu’ils ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas dans la monarchie en février. Le couple a d’abord levé le voile sur leur misère derrière les murs du palais lors de leur longue interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars, pour un spécial CBS qui a stupéfié le public du monde entier. Ils ont critiqué des membres de la famille royale – y compris le frère et le père de Harry – ainsi que la façon dont le palais gère la santé mentale et la race, et ont affirmé qu’ils avaient été «piégés» dans le système de la monarchie.

Harry a depuis mené la charge contre le cabinet lors de son apparition sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, où il a comparé sa vie royale à être dans le Truman Show ou dans une exposition de zoo.

Il s’en est également pris à la parentalité du prince Charles et de la reine, affirmant qu’il voulait briser le cycle de «douleur génétique» qu’il avait hérité d’eux en s’éloignant du cabinet.

Le duc de Sussex est ensuite allé chercher la jugulaire à travers ses nouvelles docuseries Apple TV + avec Oprah, appelées « The Me You Can’t See », et a accusé sa famille de « négligence totale » et a affirmé qu’il n’avait jamais été encouragé à parler de sa santé mentale. luttes.

De nombreux critiques pensaient que le couple se concentrait maintenant sur sa base de fans américains, ayant repoussé certains partisans britanniques par leur sortie royale et les critiques en cours – et une source a même déclaré à Us Weekly qu’ils ne s’attendaient pas à une réaction brutale du Royaume-Uni après leur dire tout entrevue.

Cependant, Buzzfeed News, un célèbre média américain, a mené une enquête approfondie sur les dernières affirmations et divergences de Harry tout au long de ses dernières interviews, ce qui pourrait suggérer qu’ils pourraient également perdre leur soutien en Amérique.

Dans un article intitulé “Le prince Harry se contredit” publié cette semaine, la journaliste Ellie Hall a noté qu’il y avait “des incohérences et des omissions dans l’histoire qu’il raconte maintenant au monde” par rapport aux informations qu’il avait précédemment partagées avec le public.

Harry et Meghan forcés de répondre alors que les États-Unis se penchent enfin sur les « incohérences » de Duke (Image: Spotify)

Harry et Meghan parlant à Oprah pour leur bombe spéciale CBS (Image: .)

Elle a déclaré: “Au cours de certaines de ces conversations, Harry assume le rôle d’historien révisionniste, contredisant les déclarations passées qu’il a faites au sujet de ses problèmes de santé mentale et du soutien – ou de l’absence de soutien – qu’il a reçu de la famille royale.”

Le journaliste note comment Harry a suggéré à plusieurs reprises qu’il souffrait seul jusqu’à ce qu’il rencontre sa femme Meghan, et elle l’a encouragé à demander de l’aide professionnelle.

Mais le duc de Sussex a en fait affirmé en 2017 que son frère le prince William l’avait exhorté à poursuivre une thérapie et a félicité son frère pour cela.

Lorsqu’il a été approché par BuzzFeed News, un porte-parole du Sussex aurait « fait une distinction entre les luttes privées de Harry et son travail de plaidoyer public ».

Ils auraient souligné que “bien qu’il ait recherché un traitement de santé mentale avant de rencontrer Meghan, elle a été le catalyseur pour trouver un thérapeute qui pourrait enfin lui fournir les soins et le soutien dont il avait besoin”.

Mais, BuzzFeed a également noté que Harry, William et Kate, duchesse de Cambridge, ont travaillé ensemble sur une initiative de santé mentale qui a débuté en 2016.

La série du duc de Sussex avec Oprah sur la santé mentale a également commencé à être produite en 2019, alors qu’il était encore un royal en activité, et tout en faisant la promotion de la série, son compte Instagram a noté que le « travail de longue date » de Harry sur la cause l’avait vu « partager franchement expérience personnelle”.

LIRE LA SUITE: Les commentaires subtils de William qui démystifient la croyance de Harry sur l’enfance

Oprah et Harry pour leur nouvelle série Apple TV sur la santé mentale (Image: Apple TV)

Harry a admis qu’il avait également parlé à un « psy » – « plus d’une ou deux fois » – lors d’un podcast en 2017.

William et Kate ont également montré leur soutien à la lutte contre la stigmatisation entourant la santé mentale, car le duc de Cambridge a critiqué la mentalité de «lèvre supérieure raide» souvent associée à la Grande-Bretagne, et a révélé comment il avait demandé une assistance en santé mentale après un incident traumatisant au cours de sa passage en tant que pilote d’ambulance aérienne.

Au cours de la même année, Harry a félicité William pour lui avoir dit qu’il devait parler à quelqu’un de ses sentiments. Il a expliqué : « Mon frère, bénissez-le, il m’a été d’un grand soutien. »

Il a également affirmé que William avait commencé à l’encourager à “s’occuper de cela” trois ans auparavant – en 2014.

Mais, le duc a ensuite déclaré à l’expert en fauteuil qu’il n’avait commencé une thérapie qu’après une “conversation que j’ai eue avec mon épouse actuelle”, ce qui a été un tournant crucial.

William, Kate et Harry font campagne pour la santé mentale en 2016 – avant que Harry ne rencontre Meghan (Image: .)

Harry a dit qu’il avait « honte » de parler à sa famille de la misère de Meghan (Image: .)

Cependant, un porte-parole de Sussex aurait déclaré à BuzzFeed que le « plaidoyer de Harry pour la santé mentale se chevauchait avec son propre parcours de rétablissement », mais a déclaré qu’il ne rencontrait Meghan qu’en juillet 2016 et un bon thérapeute qui « lui a donné la confiance » pour discuter de ses propres difficultés de manière plus approfondie. détail.

L’auteur royal Angela Levin a également affirmé en mai que Harry lui avait dit “peu de temps avant de se fiancer” que Meghan n’était “absolument pas” la force derrière sa décision d’obtenir de l’aide, et a affirmé: “Elle n’avait rien à voir avec ça”.

Mais, un représentant du Sussex aurait affirmé que si William avait encouragé Harry à demander de l’aide entre 28 et 32 ​​ans, “malgré avoir vu des professionnels de la santé mentale au cours de ces années, Harry n’a pas pu trouver les soins dont il avait besoin”.

Ils auraient dit à BuzzFeed que le catalyseur était une dispute avec Meghan qui s’est produite alors qu’ils sortaient ensemble – ce que Harry a déclaré lors de ses récentes interviews.

Meghan et Harry ont quitté le giron royal l’année dernière en mars (Image: Instagram @queens_commonwealth_trust)

Mme Hall a noté: “L’omission de l’influence de William dans ses récentes remarques publiques contraste fortement avec la façon dont il a parlé du sujet dans le passé.”

L’article a ensuite abordé l’affirmation de Harry à Oprah selon laquelle “chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit” au sujet de sa santé mentale en déclin et de celle de Meghan a rencontré “un silence total et une négligence totale” de la part de la famille royale,

Cependant, lors de l’émission spéciale CBS, le duc a déclaré qu’il avait “honte d’admettre” à quel point Meghan se sentait mal, puis dans “The Me You Can’t See”, il a déclaré que sa “honte” l’empêchait de dire à sa famille – en suppliant le question de savoir comment les membres de la famille royale pourraient ignorer ses demandes s’ils n’étaient pas au courant des défis auxquels le couple était confronté.

Pourtant, un porte-parole de Sussex aurait déclaré à BuzzFeed que c’était «en raison du manque de soutien et d’action de sa famille» lors d’autres demandes rejetées – protection des médias et plaidoyer de Meghan pour un traitement hospitalier – qu’il ne croyait pas que sa famille serait en mesure de vouloir pour aider, et c’est pourquoi il ne s’est pas appuyé sur eux.