Harry et Meghan « gardent leur journal libre » pour une invitation au jubilé de platine de la reine | Royale | Des nouvelles

Neil Sean, un expert royal, a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex gardaient leurs «journaux gratuits» pour l’invitation à la célébration du jubilé de platine de Sa Majesté, qui devrait démarrer dans les six semaines suivant le réveillon du Nouvel An. Les événements respectifs auront lieu en juin 2022 sur un week-end de quatre jours. On pense que le couple royal est « désireux » d’assister à la célébration avec Sa Majesté et les autres membres de la famille royale.

M. Sean a déclaré sur sa chaîne YouTube, Neil Sean’s Daily News Headlines : « Selon une très bonne source, leur [Royals] le message est le suivant, oui, il semble que les anciens membres de la famille royale effacent effectivement leur journal et c’est bien sûr pour le moment où les principales célébrations du merveilleux jubilé de platine débuteront vraiment le sixième mois de 2022, en juin.

«Selon de très bonnes sources et des courtisans du palais, ils me disent qu’ils ont reçu un mot de Harry et Meghan qu’ils vont garder leurs journaux gratuits si, bien sûr, ils sont appelés maintenant.

«Je suis sûr que sa gracieuse Majesté la Reine aurait suffisamment de personnes pour aider à servir les thés et éventuellement à nettoyer à Windsor Great Park qui sait et vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’elles pourraient bien offrir et je ne veux pas dire que dans d’une manière cruelle, mais vous savez que cela va être très difficile pour Sa Majesté la Reine et bien sûr, Son Altesse Royale le prince Charles et la princesse Anne n’auraient pas envie de lui demander de venir.

Katie Nicholl, une experte de Royale, a déclaré à Entertainment Tonight au cours de l’été: « Je pense que nous pouvons être certains que Harry et Meghan reviendront en Grande-Bretagne.

« Je pense que les célébrations du jubilé de platine en juin 2022 sont une opportunité probable pour eux de venir faire partie des célébrations officielles de la 70e année de la reine. »

Dans un documentaire marquant la 90e vidéo de la reine, le prince Harry a déclaré: «Je la considère toujours plus comme la reine que ma grand-mère.

« C’est martelé… pas martelé en toi, mais tu as énormément de respect pour ta patronne et je la considère toujours comme ma patronne. »

« Je ne sais pas vraiment comment ils vont s’en sortir, car tant de gens voudront vraiment la voir monter et descendre dans notre merveilleux pays, le Royaume-Uni, l’Écosse, l’Irlande et le Pays de Galles. »

Il a en outre ajouté: « Ils adoreraient qu’elle puisse même faire quelques voyages en dehors du Royaume-Uni. Je ne peux pas le voir moi-même, je vois beaucoup de vidéos préenregistrées et de grands écrans et des trucs comme ça.

« Mais c’est là que cela est devenu intéressant car selon la très bonne source, le prince Harry a expressément écrit à sa majesté la reine offrant ses services de toutes les manières possibles s’il peut faire quelque chose pour atténuer le problème de toute pression qu’elle peut être sous un très bon coup.