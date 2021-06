Harry et Meghan: le snipe «hilarant» de Sophie Wessex «fait appel au sens britannique du fair-play» | Royale | Nouvelles

L’interview explosive du prince Harry, 36 ans, et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey en mars a secoué la maison royale alors que le couple a fait une série d’allégations accablantes, dont une de racisme, contre la firme. Cependant, lorsqu’elle a été interrogée sur la séance dans une récente interview, la belle-fille préférée de la reine Sophie, la comtesse de Wessex, 56 ans, a réussi à aborder la question et à la prendre à la légère avec une plaisanterie douce.

Au lieu de se pencher sur la façon dont l’interview a affecté la famille royale, Sophie a plaisanté en disant qu’elle n’en avait pas entendu parler et que la plupart des Britanniques ne savent pas qui est Oprah.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient regardé l’interview de la rédactrice royale du Telegraph, Camilla Tominey, le prince Edward a feint l’ignorance et a répondu : “Oprah who?”

Alors que Sophie gloussait : “Oui, quelle interview ?”

En réponse à une anecdote selon laquelle l’archevêque de Cantorbéry ne savait pas qui était Oprah au mariage de Harry et Meghan, la comtesse a ajouté: “Vous savez, si vous n’êtes pas dans les chats, il n’y a aucune raison pour laquelle vous devriez savoir qui elle est.

La comtesse ajouta : « Certainement pas dans ce pays, en tout cas.

Un commentateur royal a affirmé que le retour “hilarant” de Sophie ferait appel au sens de la justice des Britanniques après que la famille royale n’a pas obtenu le droit de réponse en réponse à la diffusion de l’interview de Sussexes Oprah.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk : “Ceci, de Camilla Tominey, était la première grande interview qu’ils ont donnée ensemble.

“Cela comprenait des souvenirs émouvants des funérailles du prince Philip et des hommages sincères à lui alors que le jour où il aurait eu 100 ans approche. Le comte héritera de son titre de duc d’Édimbourg et est fier de ce qu’il représentait.”

M. Fitzwilliams a ajouté: “C’est un merveilleux exemple de la façon de répondre à une question impossible, s’ils en avaient donné un avis critique, cela serait devenu instantanément viral lorsque l’article a été publié.”

La réprimande de la comtesse aura séduit le public britannique, a affirmé le commentateur.

Il a ajouté: “Cependant, la douce blague de la comtesse de Wessex lorsqu’elle a défendu l’archevêque de Cantorbéry pour ne pas savoir qui était Oprah au mariage des Sussex en disant que si vous n’êtes pas dans les chats, il n’y a aucune raison pour laquelle vous devriez le faire, pas en Grande-Bretagne de toute façon, c’est une mise en bas hilarante.

“Cela fera appel au sens britannique du fair-play.”

Le commentateur a qualifié l’interview des Sussex d'”attaque nucléaire”, a-t-il déclaré: “L’interview d’Harry et Meghan sur Oprah était une attaque préméditée contre la monarchie que j’ai comparée à une attaque nucléaire et ils savaient que l’institution ne pouvait pas riposter à leurs affirmations en aucun détail.

“La déclaration de 61 mots de la reine était parfaite lorsqu’elle a dit” certains souvenirs peuvent varier “.

“Se moquer d’une interview où aucune question de recherche n’a été posée et son célèbre hôte, qui n’a jamais sérieusement interrogé Meghan et Harry sur aucune de leurs affirmations controversées, est un suivi merveilleux et informel de la réponse de la reine.”

Dans la déclaration de la reine abordant l’interview d’Oprah, elle a clairement indiqué que les problèmes soulevés par Harry et Meghan seraient traités par la famille royale en privé.